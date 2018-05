Postchef soll in Adidas-Aufsichtsrat gewählt werden

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

FÜRTH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Adidas lädt seine Aktionäre am Mittwoch (10.00 Uhr) in Fürth zur Hauptversammlung.



Neben der Entlastung des Vorstands steht die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds auf der Tagesordnung. Postchef Frank Appel soll als Nachfolger von Stefan Jentzsch in den Adidas-Aufsichtsrat einziehen. Jentzsch gehört dem Kontrollgremium als Vertreter der Anteilseigner seit 2007 an. Das Unternehmen hatte bereits im März erklärt, dass er sein Mandat mit Ablauf des Aktionärstreffens niederlegen wird. Zu den Gründen für den Wechsel hatte sich Adidas nicht geäußert.