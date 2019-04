Postbank Wohnatlas 2019 / Prognose - Wo Wohneigentum an Wert gewinnt / Neben den Metropolen weitere Großstädte im Aufwind (FOTO)

Bonn (ots) -Ein Ende des Preisanstiegs bei Wohnimmobilien ist nicht in Sicht.Das belegt der Postbank Wohnatlas 2019, für den Experten desHamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) eine Kaufpreisprognosebis 2030 erstellt haben. Demnach steigen die Preise vor allem in undum die urbanen Zentren weiter. In mehr als der Hälfte der 401deutschen Kreise und Städte können Haus- und Wohnungsbesitzer davonausgehen, dass ihre Immobilie bis mindestens 2030 real an Wertgewinnt. Ein Grund für die große Nachfrage am Wohnungsmarkt sindsteigende Einwohnerzahlen in und um die Metropolen sowie inSüddeutschland.Einen starken Preisanstieg wird Deutschlands ohnehin schonteuerste Stadt verzeichnen: Für München prognostizieren die Expertenein jährliches Plus von real 1,81 Prozent. Durchschnittlich 7.509Euro pro Quadratmeter mussten Immobilienkäufer in der bayerischenLandeshauptstadt bereits 2018 investieren. Auf den Plätzen zwei unddrei im Metropolen-Ranking folgen Düsseldorf mit einerSteigerungsrate von 1,09 Prozent und Köln mit 0,98 Prozent. InFrankfurt am Main und in Berlin steigen die Preise bis 2030 jährlichum 0,76 Prozent. Das ist der langsamste Anstieg unter den sogenannten"Big Seven", den größten deutschen Metropolen.Prognose: Preisentwicklung in den "Big Seven" der deutschen Städte2018-2030Reales Preiswachstum pro Jahr in ProzentStadt / Preistrend in % / Preis pro Qm 20181 München 1,81 7.508,932 Düsseldorf 1,09 3.772,053 Köln 0,98 3.595,604 Hamburg 0,89 4.586,635 Stuttgart 0,84 4.225,056 Frankfurt am Main 0,76 5.057,527 Berlin 0,76 4.165,77QuellenBBSR (2015); empirica-systeme Marktdatenbank (2019); Genesisregional (2019); MB research (2018); Statistisches Bundesamt (2019);Berechnungen HWWIKaufpreisprognose nach dem HWWI-WohnungsmarktmodellIn die Kaufpreisprognose für die 401 kreisfreien Städte undLandkreise sind Angebots- und Nachfrageentwicklung anhandverschiedener Regionaldaten zur Bevölkerungs- und Altersstruktur,Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung, Wohnausgaben undWohnungsangebot eingeflossen. Das HWWI-Wohnungsmarktmodell vollziehtnach, wie sich diese Faktoren wechselseitig beeinflussen. Am Ende derModellrechnung steht die Kaufpreisprognose für den Zeitraum2018-2030.Gedränge auf den urbanen MärktenPreistreiber sind vor allem die demografische sowie dieWirtschafts- und Einkommensentwicklung. Die Anziehungskraft derMetropolen ist ungebrochen: Immer mehr Menschen zieht es zum Arbeitenund Leben in die Städte. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt vorallem in zentralen Lagen vielerorts das Angebot, was die Preisezusätzlich in die Höhe treibt. "Eigentumswohnungen in den Großstädtensind auch bei Investoren aus dem In- und Ausland gefragt. Wer hier indie eigenen vier Wände ziehen möchte, sollte genau hinsehen, denneinzelne Objekte etwa in den In-Vierteln könnten in einem überhitztenMarkt überteuert angeboten werden", sagt Eva Grunwald, LeiterinImmobiliengeschäft Postbank. Sie rät Kaufinteressierten, sich zwarauch in den begehrten urbanen Zentren umzusehen, dabei aberkompetente Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ein Experte kann helfen,lohnende Objekte etwa in angrenzenden Vierteln zu den besondersgefragten Lagen zu finden und zu bewerten", empfiehlt Grunwald.Positiver Preistrend im Süden und NordwestenDie größten Preissprünge sind nicht unbedingt nur in denGroßstädten zu erwarten, wie der Postbank Wohnatlas zeigt. Auchabseits der "Big Seven" sorgen steigende Bevölkerungszahlen und einepositive wirtschaftliche Entwicklung für eine wachsende Nachfragenach Wohnraum. Immobilienbesitzer dürfen mit Wertzuwächsen rechnen.Fast durchgehend gute Rahmenbedingungen für Wohnimmobilien findenEigentümer und Kaufinteressierte vor allem im Süden und Nordwestender Republik. Unter den Top Ten mit den höchsten prognostiziertenWertsteigerungen sind gleich sieben bayerische Landkreise. Hier wirktsich der München-Boom aus: Drei dieser Kreise - die LandkreiseMünchen, Erding und Ebersberg - grenzen an die Landeshauptstadt. DieLandkreise Landsberg am Lech und Pfaffenhofen können zum erweitertenSpeckgürtel der Isar-Metropole gezählt werden.Einen positiven Preistrend erwarten die Experten auch für denGroßraum Berlin. Besonders steil dürfte der durchschnittliche Anstiegpro Jahr laut Prognose im Landkreis Oberhavel (+0,97 Prozent) imNorden der Hauptstadt verlaufen. Damit ziehen die Preise dort sogarkräftiger an als in Berlin selbst. Potsdam, BrandenburgsLandeshauptstadt in Berlins Speckgürtel, schafft es sogar unter dieTop Ten: Dort sagen die Experten jährliche Steigerungsraten von 1,69Prozent vorher. Den steilsten Anstieg prognostizieren die Expertenfür Heilbronn. In der Stadt in Baden-Württemberg dürftenWohnimmobilien bis 2030 jährlich um 2,29 Prozent teurer werden.Prognose: Top Ten der Preisentwicklung in den Regionen 2018-2030Reales Preiswachstum pro Jahr in Prozent in deutschen Kreisen undStädtenStadt bzw. Kreis / Bundesland / Preistrend % / Preis pro Qm 20181 Heilbronn, Stadt Baden-Württemb. 2,29 2.780,002 Erding, Landkreis Bayern 2,14 4.383,693 Landsberg am Lech,Landkreis Bayern 1,82 3.789,654 München, Stadt Bayern 1,81 7.508,935 Ebersberg, Landkreis Bayern 1,70 3.789,656 München, Landkreis Bayern 1,70 5.585,617 Potsdam, Stadt Brandenburg 1,69 3.588,898 Eichstätt, Landkreis Bayern 1,61 3.515,179 Cloppenburg,Landkreis Niedersachsen 1,59 2.054,9810 Pfaffenhofena.d.Ilm, Landkreis Bayern 1,58 3.537,79Quellen:BBSR (2015); empirica-systeme Marktdatenbank (2019); Genesisregional (2019); MB research (2018); Statistisches Bundesamt (2019);Berechnungen HWWIAlternativen zu den MetropolenDie Studie zeigt, dass die Preise auch jenseits der großen urbanenZentren steigen und zahlreiche große und mittlere Städte längstSchauplätze des Immobilienbooms geworden sind. Preissteigerungen vonmehr als einem Prozent pro Jahr bis 2030 sind neben Heilbronn undPotsdam laut Postbank-Prognose auch für die kreisfreien StädteLandshut, Dresden, Leipzig, Aachen, Ingolstadt und Münster zuerwarten. "Diese Städte profitieren davon, dass die Rekordpreise inden Metropolen in manchen Fällen abschreckend wirken und alsAlternative kleinere Zentren in Betracht gezogen werden", sagtGrunwald von der Postbank.Wohnungskauf in schwächeren RegionenIn den strukturschwachen Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlendrohen bei Immobilien dagegen Wertverluste. Das betrifft überwiegendRegionen in den ostdeutschen Bundesländern und im Ruhrgebiet sowie imSaarland, wie der Postbank Wohnatlas zeigt. "Dennoch müssenKaufinteressierte ihren Traum vom Eigenheim deshalb nicht gleichbegraben. Denn eine negative Preisprognose muss nicht zwangsläufigauf jedes Objekt zutreffen. Individuelle Lage und Ausstattung derImmobilie spielen auch eine Rolle", sagt Immobilien-ExpertinGrunwald. "Für die persönliche Lebensplanung und finanzielleAbsicherung im Alter kann der Wohnungskauf auch in diesen Regionenein Gewinn sein."Hintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2019Der Postbank Wohnatlas ist eine jährlich erscheinende, mehrteiligeStudienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unter verschiedenenAspekten regional bis auf Kreisebene beleuchtet. Die vorliegendeKaufpreisprognose ist der zweite Studienteil des diesjährigenWohnatlas. Unter der Leitung von Diplom-Volkswirtin DörteNitt-Drießelmann, Senior Researcherin beim HamburgerWeltWirtschaftsInstitut (HWWI), wurde die Immobilienpreisentwicklungin den 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten untersucht.Pressekontakt:PostbankRalf Palm+49 228 920 12109ralf.palm@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell