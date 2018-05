Postbank Wohnatlas 2018: Wo kaufen günstiger ist als mieten (FOTO)

Bonn (ots) -In fast 40 Prozent der deutschen Kreise und Städte kommen Käuferfinanziell besser weg- Auch in einigen Großstädten kann Kaufen eine günstige Optionsein- In neun von zehn Kreisen liegt die Belastung für dieFinanzierung maximal fünf Prozentpunkte über der MietbelastungKaufen oder mieten? Die Antwort auf diese Frage ist nicht nur vonden persönlichen Vorlieben abhängig, sondern fällt je nachfinanziellen Möglichkeiten regional ganz unterschiedlich aus. Wieviel vom Einkommen muss im Schnitt für Wohnen - ob zur Miete oder imEigenheim - auf den Tisch gelegt werden? Der Postbank Wohnatlas 2018,für den das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) die 401deutschen Kreise und kreisfreien Städte unter die Lupe genommen hat,zeigt in einer Modellrechnung, welcher Anteil am durchschnittlichenregionalen Haushaltseinkommen im Schnitt für die Nettokaltmiete oderFinanzierung einer 70-Quadratmeter-Wohnung aufgebracht werden muss.Für die Finanzierung wurde mit einem Zinssatz von 2,45 Prozent, einerAnfangstilgung von 4 Prozent, 20 Prozent Eigenkapital kalkuliert,Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Notar oder Umbauten wurden nichteinbezogen.Faustregel: Maximal 30 Prozent vom NettoeinkommenNicht mehr als 30 Prozent vom Nettoeinkommen sollte für Wohnenausgegeben werden - so lautet eine gängige Faustregel. Setzt mandiese Grenze an, ist Wohneigentum in 391 von 401 Kreisenfinanzierbar. In 341 Kreisen, also in 85 Prozent der Regionen, müssenKäufer höchstens fünf Prozentpunkte mehr vom Haushaltseinkommenveranschlagen als Mieter. Bei den Mieten liegt dieEinkommensbelastung in ganz Deutschland im Schnitt unterhalb der30-Prozent-Schwelle.Doch es gibt auch Regionen, in denen Mieten teurer ist als eineImmobilienfinanzierung. Dies ist in 145 Kreisen und kreisfreienStädten der Fall, wenn man die prozentuale Differenz auf eineNachkommastelle rundet. Die größten finanziellen Vorteile beim Kaufbieten ostdeutsche Regionen. In weiteren fünf Kreisen sind dieWohnkosten für Eigentümer und Mieter gleich hoch. Da bei der Mietekein Vermögen aufgebaut wird, kommen Käufer rechnerisch in über 37Prozent der Kreise besser weg. "Wer allerdings in strukturschwachenRegionen kaufen will, sollte das Objekt besonders sorgfältig prüfenund im Hinterkopf behalten, dass Wertverluste eintreten können", sagtJörg Koschate, Vorstand Produkte der BHW Bausparkasse. Auch solltensich Käufer vom Sanierungsstand überzeugen und sicherstellen, dasskeine kostspieligen Renovierungen ins Haus stehen. "Wer aber seinenLebensmittelpunkt gefunden hat, der darf seine Traumimmobilie ruhigkaufen. Nicht nur kann das günstiger sein als Mieten, auch sindEigentümer unabhängig von Mieterhöhungen und profitieren - wenn dieImmobilie abbezahlt ist - von mietfreiem Wohnen im Alter."Top Ten: Hier ist Kaufen deutlich günstigster als MietenBasis: Anteil am durchschnittlichen örtlich verfügbarenHaushaltsnettoeinkommen 2017 für Kauf oder Miete, sortiert nachDifferenzA: RegionB: BundeslandC: Anteil Finanzierung Kauf* in %D: Anteil Miete** in % E: Differenz***A B C D E1 Nordhausen Thüringen 6,8 12,5 -5,72 Kyffhäuserkreis Thüringen 6,0 11,7 -5,73 Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt 7,8 13,4 -5,6Stadt4 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt 6,9 12,3 -5,45 Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt 7,3 12,6 -5,36 Wittenberg Sachsen-Anhalt 7,0 12,1 -5,17 Goslar Niedersachsen 7,4 12,3 -4,98 Vogtlandkreis Sachsen 6,2 11,0 -4,89 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt 6,7 11,4 -4,710 Görlitz Sachsen 6,9 11,5 -4,6*Kauf einer 70-Quadratmeter-Wohnung, Finanzierung: Tilgungsdauer20 Jahre, Zins 2,45% p.a., Anfangstilgung 4%, Eigenkapital 20% desKaufpreises, Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, Umbauten) nichteingezogen**Anteil durchschnittliche Nettokaltmiete für eine70-Quadratmeter-Wohnung*** Differenz: Wie viel Prozentpunkte ist Kaufen teurer? Quellen:empirica-systems Marktdatenbank (2018), Berechnungen HWWIKaufen in der Großstadt?Auch in einigen Großstädten kann der Kauf einer Immobilie diegünstigere Option sein. Einen Preisvorteil gegenüber Mietern habenKäufer beispielweise in Göttingen (-3,7%), Dortmund (-1,4%) oderLeipzig (-0,4%). Nur geringfügig höher ist die Kaufbelastung inBremen (+1,0%), Bonn (2,2%) und Dresden (+3,1%) im Vergleich zurMietbelastung. "Auch hier gilt: Beim Kauf sollten sich Interessentensicher sein, dass Standort und Größe der Wohnung auch langfristig zurLebensplanung passen", sagt Jörg Koschate.In den Metropolen ist die Relation zwischen Miet- und Kaufpreisenerwartungsgemäß oft weniger günstig für Immobilienkäufer. Während dieMieten in allen Großstädten im Schnitt noch unter der30-Prozent-Marke liegen, muss für den Kauf in vier der sieben größtenStädte, den "Big Seven", mehr aufgewendet werden. In Deutschlandsteuerster Stadt München waren es im vergangenen Jahr im Schnitt 44,3Prozent, in Berlin 35,7 Prozent, in Hamburg 33,5 Prozent und inFrankfurt am Main 33,4 Prozent des örtlichen verfügbarenHaushaltsnettoeinkommens. Eine durchschnittliche Miete dagegen kostetan der Isar im Schnitt 25,5 Prozent, an der Spree 22,8 Prozent, ander Elbe 21,0 Prozent und am Main 22,5 Prozent.Anteil am Einkommen für Miete und Eigenheimfinanzierung in den"Big Seven" der deutschen StädteBasis: Anteil am durchschnittlichen örtlich verfügbarenHaushaltsnettoeinkommen 2017A: StadtB: Anteil Finanzierung Kauf* in %C: Anteil Miete** in %D: Differenz E: Einkommen***A B C D E1 München 44,3 25,5 18,7 54.3852 Berlin 35,7 22,8 12,8 36.5523 Hamburg 33,5 21,0 12,6 44.5664 Frankfurt a. M. 33,4 22,5 10,9 47.8145 Stuttgart 27,9 20,9 7 48.8456 Düsseldorf 25,8 18,0 7,8 47.3407 Köln 25,9 19,9 6 45.303*Kauf einer 70-Quadratmeter-Wohnung, Finanzierung: Tilgungsdauer20 Jahre, Zins 2,45% p.a., Anfangstilgung 4%, Eigenkapital 20% desKaufpreises, Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, Umbauten) nichteingezogen**Anteil durchschnittliche Nettokaltmiete für eine70-Quadratmeter-Wohnung***Verfügbares Einkommen des Kreises geteilt durch die Anzahl derHaushalte im Kreis Quellen: empirica-systems Marktdatenbank (2018),Berechnungen HWWIWo für Wohneigentum ein größerer Anteil am Haushaltseinkommenaufgebracht werden muss als für eine Miete, kann der Immobilienkaufim Hinblick auf Vermögensaufbau und Alterssicherung dennoch sinnvollsein. Dies gilt vor allem für Regionen mit Wertsteigerungspotenzial."Unsere Studie gibt wichtige Hinweise auf kostengünstigereVarianten", so Jörg Koschate. Aber insbesondere für eherstrukturschwache Regionen sowie für die Metropolen gilt: EineKaufentscheidung sollte nicht allein vom Verhältnis zwischen Miet-und Kaufpreisen abhängig gemacht werden. "Bei der Entscheidung füroder gegen einen Immobilienkauf, sollten immer auch die persönlichefinanzielle Situation und Lebensplanung einbezogen sowie Zustand,Lage und Wertsteigerungspotenziale des Objekts berücksichtig werden."Teuerste und günstigste "Kaufregionen" in Deutschland - nachAnteil der Einkommensbelastung für eine Finanzierung im Vergleich zumMietkostenanteilBasis: Anteil am durchschnittlichen örtlich verfügbarenHaushaltsnettoeinkommen 2017A: RegionB: BundeslandC: Anteil Finanzierung Kauf* in %D: Anteil Miete** in %1 Nordfriesland Schleswig-Holstein 46,3 13,82 München, Stadt Bayern 44,3 25,53 Berlin, Stadt Berlin 35,7 22,84 Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 34,0 23,25 Hamburg, Stadt Hamburg 33,5 21,06 Frankfurt am Main, Stadt Hessen 33,4 22,57 Miesbach Bayern 31,4 15,98 Regensburg, Stadt Bayern 31,4 20,59 Aurich Niedersachsen 30,7 13,110 Garmisch-Partenkirchen Bayern 30,3 17,5...392 Jerichower Land Sachsen-Anhalt 7,0 11,2393 Salzlandkreis Sachsen-Anhalt 6,9 12,3394 Görlitz Sachsen 6,9 11,5395 Nordhausen Thüringen 6,8 12,5396 Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt 6,7 11,4397 Hof Bayern 6,6 9,2398 Wunsiedel i.Fichtelgebirge Bayern 6,6 9,4399 Holzminden Niedersachsen 6,4 9,5400 Vogtlandkreis Sachsen 6,2 11,0401 Kyffhäuserkreis Thüringen 6,0 11,7*Kauf einer 70-Quadratmeter-Wohnung, Finanzierung: Tilgungsdauer20 Jahre, Zins 2,45% p.a., Anfangstilgung 4%, Eigenkapital 20% desKaufpreises, Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, Umbauten) nichteingezogen**Anteil durchschnittliche Nettokaltmiete für eine70-Quadratmeter-Wohnung Quellen: empirica-systems Marktdatenbank(2018), Berechnungen HWWIDie Infografik zur Presseinformation finden Sie hier als JPEG oderPDF unter:https://bit.ly/2KYSVfKhttps://bit.ly/2IivnkhHintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2018Der Postbank Wohnatlas 2018 ist eine jährlich erscheinende,mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unterverschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene beleuchtet. Der vorliegende Beitrag ist der vierte Studienteil des diesjährigenWohnatlas. Er wurde von der Postbank erstellt und basiert aufBerechnungen, die unter der Leitung von Diplom-Volkswirtin DörteNitt-Drießelmann, Senior Researcherin beim HamburgischenWeltWirtschaftsInstitut (HWWI), für 401 deutsche Landkreisen undkreisfreie Städten durchgeführt wurden.