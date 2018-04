Postbank Wohnatlas 2018: Wo die Bedingungen für ein Investment günstig sind / Experten analysieren deutschlandweit Investitionschancen am Immobilienmarkt (FOTO)

Bonn (ots) -Wohnungen und Häuser bleiben gefragte Anlageobjekte mit Chancenauf Wertsteigerungen, zum Beispiel auch für die privateAltersvorsorge. Aber wo sind die Bedingungen für Immobilienkäuferbesonders vorteilhaft? Antworten gibt der Investitionschancen-Index,den Experten des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) fürden Postbank Wohnatlas 2018 berechnet haben. Günstige Bedingungen fürImmobilieninvestments weist der Index für etwa jeden zehntendeutschen Kreis aus. In 36 von 401 Landkreisen und kreisfreienStädten gibt es Immobilien für Selbstnutzer oder auch als Geldanlagezu moderaten Preisen und mit guten Aussichten auf Wertsteigerungen.In weiteren 186 Kreisen ist die Werthaltigkeitsprognose ebenfallspositiv, das aktuelle Preisniveau allerdings schon vergleichsweisehoch.Investitionschancen außerhalb der GroßstädteFündig werden Kaufinteressierte bevorzugt außerhalb der Großstädteund besonders im Nordwesten und Süden der Republik. So sindbeispielsweise Teile von Niedersachsen sehr attraktiv fürImmobilienkäufer geworden. Im Vergleich zur Vorjahresuntersuchungstehen jetzt drei große Landkreise mehr auf der Liste der Regionenmit besonders guten Investitionschancen: Osnabrück, Diepholz undGifhorn. Immobilienschätze sind auch im nördlichsten TeilDeutschlands zu finden, der Landkreis Schleswig-Flensburg ist so einguter Tipp. Sogar rund um Hamburg, Deutschlands drittteuersterMetropole, gibt es noch interessante Optionen. Dazu zählen dieLandkreise Harburg, Stade, Segeberg, das Herzogtum Lauenburg undLüneburg. Unweit der Hauptstadt Berlin gibt es in Oberhavel nochvergleichsweise günstige Immobilien mit Potenzial.Sogar in der Nähe der Metropole Frankfurt am Main, imMain-Kinzig-Kreis, finden sich noch attraktive Investitionschancen.Gleiches gilt für die Regionen um Darmstadt oder Mainz, für dieLandkreise Darmstadt-Dieburg und Mainz-Bingen. Entlang der Grenzezwischen Hessen und Rheinland-Pfalz sehen die Experten ebenfallsgleich in mehreren Regionen gute Bedingungen für langfristig lohnendeImmobilieninvestments, etwa im Landkreis Bergstraße, in Alzey-Worms,Groß-Gerau sowie im Westerwaldkreis.Unter den Städten in dieser Region sind laut Index-Berechnungennur zwei sehr empfehlenswert, wenn es um die Geldanlage in Immobiliengeht: Bonn und Worms bieten noch vergleichsweise preiswerten Wohnraumbei guter Wertsteigerungsprognose. Außerhalb des Großraums Berlinbietet das in Thüringen gelegene Weimar attraktiveInvestitionschancen.Schlechte Karten für Käufer im Süden der RepublikIm Freistaat Bayern, für den außerhalb der nördlichen Landkreisefast flächendeckend durch positive Preisentwicklungen erwartetwerden, glänzt nur ein Landkreis mit vergleichsweise moderatenImmobilienpreisen: Im niederbayerischen Straubing-Bogen unweit vonRegensburg sind die Kaufpreise den örtlichen Mieten noch nicht soweit enteilt wie in anderen Landstrichen Bayerns. Steigende Preise amImmobilienmarkt sorgen in Baden-Württemberg für eine ähnlicheTendenz: Wiesen im Vorjahr noch zehn Kreise besonders guteInvestitionschancen auf, sind es in der diesjährigen Untersuchung nurnoch sechs. Auszahlen könnte sich der Blick in den äußerstenSüdwesten an den Grenzen zu Frankreich und zur Schweiz. Regionen mitPotenzial sind etwa die Kreise Rastatt, Ortenaukreis, Lörrach undWaldshut.Indikatoren für ein ImmobilieninvestmentIn die Berechnung des Investitionschancen-Index wurden zweiwesentliche Faktoren einbezogen: Wie werden sich die Preise bis 2030*voraussichtlich entwickeln? Und: Wie hoch sind die Preise aktuell?Als Messlatte für die Kaufpreise wurden die Mietpreise vor Ortangelegt: Der sogenannte Vervielfältiger drückt dendurchschnittlichen Kaufpreis für eine 70-Quadratmeter-Wohnung inörtlichen Jahresnettokaltmieten aus. Ein hoher Vervielfältiger kannbedeuten, dass ein Teil des bis 2030 erwarteten Preiswachstumsbereits jetzt schon realisiert wurde. Die Ertragschancen einesWohninvestments sind tendenziell umso höher, je geringer dergegenwärtige Vervielfältiger und je höher die prognostiziertePreissteigerung ist. Besonders gute Investitionschancen bescheinigendie Experten Kreisen und Städten mit einem erwarteten Preis-Plus vonreal mindestens 0,5 Prozent pro Jahr bis 2030 und umgerechnet wenigerals 22,5 Jahresnettokaltmieten für den Wohnungskauf.In den Metropolen hängen die Kaufpreise die Mieten abIn den deutschen Großstädten deuten Bevölkerungs- undEinkommensprognosen zwar weiterhin auf steigende Nachfrage undWertgewinne bis 2030 hin - allerdings sind die Immobilienpreisebereits vergleichsweise hoch und liegen teils deutlich über der22,5-fachen Jahresnettokaltmiete, die Mieter in der Region zu zahlenhätten. In München, Hamburg und Berlin entsprechen die Kaufpreisemehr als 30 Jahresnettokaltmieten. "Hier sollten Interessenten genauhinsehen und das Preis-Leistungs-Verhältnis prüfen. Es hängt sehr vomeinzelnen Objekt ab - von der Bausubstanz, der Ausstattung und vorallem der Lage der Immobilie. Stimmen all diese Faktoren, könnendurchaus auch hohe Preise gerechtfertigt sein", sagt Eva Grunwald,Bereichsleiterin für das Immobiliengeschäft Privatkunden bei derPostbank. "Wer unsicher ist, sollte sich unbedingt kompetenteBeratung von einem Immobilienfachmann holen."Und nicht nur für die Metropolen gilt: Eine Kaufentscheidungsollte nicht allein vom Verhältnis zwischen Miet- und Kaufpreisenabhängig gemacht werden. "Ein Investment kann auch aus anderenGründen sinnvoll sein, etwa zum Vermögensaufbau oder zurAlterssicherung", sagt Eva Grunwald.Infografiken mit Deutschlandkarten zu den Studienergebnissen sindüber folgende Links zum Download verfügbar:JPG-Datei: http://ots.de/73o9bZPDF-Datei: http://ots.de/FCdRRqHintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2018Der Postbank Wohnatlas 2018 ist eine jährlich erscheinende,mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unterverschiedenen Aspekten regional auf Kreisebene beleuchtet. Dievorliegende Analyse ist der dritte Studienteil des diesjährigenWohnatlas. Untersucht wurden dafür unter der Leitung vonDiplom-Volkswirtin Dörte Nitt-Drießelmann, Senior Researcherin beimHamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), die regionalenErtragschancen eines Immobilieninvestments in den 401 deutschenLandkreisen und kreisfreien Städten.Prognose Reales Preiswachstum pro Jahr in Prozent bis 2030 nachdem HWWI-WohnungsmarktmodellIn die Kaufpreisprognose des HWWI für die 401 kreisfreien Städteund Landkreise sind die Angebots- und Nachfrageentwicklung anhandverschiedener Regionaldaten zur Bevölkerungs- und Altersstruktur,Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung, Wohnausgaben undWohnungsangebot eingeflossen. Das HWWI-Wohnungsmarktmodell vollziehtnach, wie sich die Faktoren wechselseitig beeinflussen. Original-Content von: Deutsche Postbank AG, übermittelt durch news aktuell