Postbank Wohnatlas 2018: Die Tilgung zählt: Wie lange zahlen Wohneigentümer in Deutschland ihre Immobilie ab? (FOTO)

Bonn (ots) -In Deutschland ist die Attraktivität von Wohnimmobilien in denvergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Und auch die Preise kennennur eine Richtung: Im Bundesschnitt steigen sie seit Jahren. Ist derTraum vom Eigenheim noch finanzierbar? Antworten gibt der PostbankWohnatlas für den das Hamburger WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) dieImmobilienmärkte in 401 kreisfreien Städten und Landkreisenuntersucht hat. Die Studie zeigt, was der Wohnungskauf monatlichkostet - und wo die Raten im Rahmen bleiben. So kann bei einerTilgungsdauer von knapp 20 Jahren in 186 Städten und Landkreisen,also fast der Hälfte aller Regionen, eine 70-Quadratmeter-Wohnung miteiner monatlichen Belastung von unter 500 Euro erworben werden.Steigert man den monatlichen Betrag auf bis zu 750 Euro, ist dieWohnung sogar in 324 der 401 Regionen nach knapp 20 Jahren abbezahlt.In den Metropolen wird es allerdings teurer. Wer mit Wohneigentumliebäugelt, sollte nicht zu lange warten. Noch sind die Zinsenniedrig, aber diese Phase könnte schon bald vorbei sein.Die Modellrechnung des HWWI operiert mit einem Zinssatz von 2,45Prozent p.a., der dem Zinssatz aktueller Finanzierungsangebote amMarkt entspricht, und variiert die Anfangstilgungen und damit dieTilgungsdauer. Die monatliche Zahlungsleistung aus Tilgung undZinszahlung (Annuität) wird dabei für die gesamte Finanzierungsdauerfestgeschrieben. Berechnet wurde die monatliche Zahlungsleistungjeweils für eine 70-Quadratmeter-Wohnung zu regionalenDurchschnittspreisen, für die 20 Prozent Eigenkapital beim Kaufeingebracht wird. Grunderwerbssteuer, Notar und mögliche Umbautenwurden nicht in die Berechnungen einbezogen.Nur in 25 Städten und Kreisen, also in sechs Prozent alleruntersuchten Regionen, werden bei knapp 20 Jahren Tilgungsdauer mehrals 1.000 Euro monatlich fällig. In Städten wie Nürnberg, Bonn,Hannover oder Dresden bleibt die Rate bei gleicher Tilgungsdauerebenfalls unterhalb der 1.000 Euro-Schwelle. In denRuhrgebietsstädten Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, aber auch inWuppertal und Bielefeld, ist der Kauf bereits mit einer Monatsratevon unter 500 Euro zu finanzieren. "In diesen Regionen sindWertsteigerungen bei Immobilien nicht unbedingt zu erwarten. Wer aberdort bereits wohnt und langfristig eine Berufs- und Lebensperspektivehat, für den kann der Wohneigentumserwerb durchaus attraktiv sein.Die eigenen vier Wände bilden einen wesentlichen Baustein für einegute Alterssicherung", sagt Harald Göbel, Sprecher des Vorstands derBHW Bausparkasse.Wer in Kauf nimmt, die Wohnung länger als 20 Jahre, nämlichinsgesamt knapp 33 Jahre abzubezahlen und daher einenAnfangstilgungssatz von nur zwei Prozent vereinbart, kann diemonatlichen Ratenzahlungen deutlich drücken: Mehr als 750 Euromonatlich würden deutschlandweit dann nur in 20 Kreisen und Städtenfällig, davon fünf Städte mit monatlichen Belastungen von über 1.000Euro - immer vorausgesetzt, die Zinsen bleiben über diesen langenZeitraum stabil.In gut 14 Jahren schuldenfreiIm Rekordtempo schuldenfrei und dabei weniger als 1.000 Euromonatlich zahlen - das geht in 327 Kreisen, sobald ein anfänglicherTilgungssatz von sechs Prozent mit einer Laufzeit von 14 Jahren undeinem Monat vereinbart wird. In 227 Kreisen ist die Turbo-Tilgungsogar für weniger als 750 Euro monatlich zu haben.Eine kurze Tilgungsdauer bietet auch der Generation 50+ noch guteChancen für einen Immobilienkauf. Wer bereits Wohneigentum besitztund sich verändern möchte, oder über Vermögen aus anderen Quellenverfügt, kann durchaus noch in eine neue Finanzierung einsteigen.Denn wenn durch den Verkauf der aktuell genutzten Immobilie, dieAuflösung eines Depots oder Auszahlung einer Lebensversicherung mehrEigenkapital, als die in der Regel geforderten 20 Prozent vorhandensind, können Tilgungsbelastung und Finanzierungsdauer kräftigreduziert werden.Sicherheit durch lange Zinsbindung"Käufer müssen aber auch ein gewisses Zinsrisiko in ihreÜberlegungen mit einbeziehen. Wenn die Zinsen steigen, könnte dieAnschlussfinanzierung nach Ablauf der Zinsbindungsfrist höheremonatliche Belastungen nach sich ziehen oder eine Verlängerung derTilgungsdauer erforderlich machen", sagt Göbel. Es empfiehlt sichdaher, auf möglichst lange Zinsbindungsfristen zu setzen. In deraktuellen Niedrigzinsphase sollten auch so genannteVolltilger-Darlehen in Erwägung gezogen werden. Dabei läuft dieZinsbindung bis alle Schulden komplett getilgt sind. Mit einer langenZinsbindungsfrist sichert sich der Käufer die momentan günstigenZinsen und gewinnt Planungssicherheit durch stabile Ratenzahlungenhinzu.Hohe Raten in den "Big Seven"In den so genannten "Big Seven"-Städten sorgen die hohen Preiseallerdings dafür, dass Kaufinteressierte mit 20 Prozent Eigenkapitalan vergleichsweise hohen Raten kaum vorbeikommen. Nur in Köln bleibenKäufer bei knapp 20 Jahren Tilgungsdauer mit ihren monatlichenZahlungen unter der 1.000-Euro-Marke. Mit Ausnahme von München lässtsich in den anderen fünf der sieben größten deutschen Metropolen eineRate von unter 1.000 Euro monatlich, nur durch eine Verlängerung derTilgungsdauer, erreichen. In Deutschlands teuerster Stadt Münchenreicht aber selbst eine Streckung der Rückzahlungsdauer auf knapp 33Jahre nicht aus. Bei einem anfänglichen Tilgungssatz von zwei Prozentmüssen Käufer Belastungen von monatlich 1.410 Euro einplanen -vorausgesetzt, die Zinsen bleiben über diesen Zeitraum stabil."Aus den Analysen für den Postbank Wohnatlas wissen wir, dass dieImmobilienpreise in den "Big Seven" voraussichtlich weiter steigenwerden. Besonders in begehrten Lagen verspricht ein Investment alsoauch in Zukunft Wertsteigerungspotentiale. Kaufinteressierte solltenaber unbedingt genau kalkulieren, was bei der Immobilienfinanzierungüber die nächsten Jahrzehnte auf sie zukommt", sagt Göbel.Monatliche Zahlung für die Finanzierung einer70-Quadratmeter-Wohnung in den 20 größten deutschen Städten, sortiertnach monatlichen ZahlbeträgenAnfangstilgung (AT) 2% AT 4% AT 6% ATTilgungsdauer ca.* 33 J. 20 J. 33 J.1 München 1.410 2.044 2.6772 Frankfurt a. M. 935 1.355 1.7753 Hamburg 875 1.268 1.6614 Stuttgart 798 1.157 1.5165 Berlin 763 1.107 1.4506 Düsseldorf 716 1.038 1.3597 Köln 686 995 1.3048 Münster 593 860 1.1279 Nürnberg 561 814 1.06610 Bonn 531 769 1.00811 Hannover (Region) 434 629 82412 Dresden 430 623 81713 Bremen 418 607 79514 Leipzig 404 586 76815 Dortmund 302 438 57416 Essen 323 469 61417 Duisburg 231 335 43918 Bochum 299 434 56819 Wuppertal 258 375 49120 Bielefeld 343 497 651*2% Anfangstilgung --> Tilgungsdauer 32 Jahre, 10 Monate*4% Anfangstilgung --> Tilgungsdauer 19 Jahre, 8 Monate*6% Anfangstilgung --> Tilgungsdauer 14 Jahre, 1 MonatQuellen: empirica-systems Marktdatenbank (2018), Berechnungen HWWIRechengrundlage: Zins 2,45% p.a. Eigenkapital 20% des Kaufpreises,Nebenkosten nicht einbezogen, Zinssatz über den gesamtenTilgungszeitraum stabil.Hintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2018Der Postbank Wohnatlas 2018 ist eine jährlich erscheinende,mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unterverschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene beleuchtet. Dervorliegende Beitrag ist der sechste Studienteil des diesjährigenWohnatlas. Er basiert auf Berechnungen, die unter der Leitung vonDiplom-Volkswirtin Dörte Nitt-Drießelmann, Senior Researcherin beimHamburger WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), für 401 deutscheLandkreisen und kreisfreie Städten durchgeführt wurden.Pressekontakt:PostbankRalf Palm+49 228 920 12109ralf.palm@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell