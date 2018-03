Postbank Wohnatlas 2018: Immobilienmarkt weiter im Aufwärtstrend / Preise durchschnittlich um 5,5 Prozent gestiegen / Neue Trend-Regionen liegen abseits der Großstadt-Speckgürtel

Bonn (ots) - Auf dem Wohnungsmarkt ist die Nachfrage noch immergrößer als das Angebot. Folge: Die Immobilienpreise steigen seitJahren. Auch im Jahr 2017 war in 242 von 401 deutschen Kreisen undStädten Wohnraum teurer als im Vorjahr. Im bundesweiten Mittel lagder Anstieg inflationsbereinigt bei 5,5 Prozent. In den Großstädtenzogen die Preise noch schneller an. Diese Ergebnisse sind Teil einerStudie zur Preisentwicklung im Postbank Wohnatlas 2018.München bleibt SpitzenreiterTeuerste Großstadt - und überhaupt teuerstes Pflaster inDeutschland - ist und bleibt München. Durchschnittlich 6.789 Euromussten Immobilienkäufer pro Quadratmeter Wohnfläche in derbayerischen Landeshauptstadt 2017 zahlen - und damit 8,6 Prozent mehrals noch im Vorjahr. Frankfurt am Main steht im Ranking der teuerstenStädte Deutschlands weiter auf Platz zwei mit einem Quadratmeterpreisvon 4.501 Euro. Der starke Anstieg um 11,1 Prozent im Vergleich zumVorjahr sorgt dafür, dass sich die deutsche Bankenmetropole spürbarvon der Hansestadt Hamburg absetzt, die mit einem durchschnittlichenKaufpreis von 4.212 Euro auf Platz drei liegt. Berlin verzeichnet denstärksten Preisanstieg der sogenannten Big Seven, der sieben größtendeutschen Metropolen: Hier kletterten die Quadratmeterpreise um 11,4Prozent auf 3.676 Euro. Im Ranking liegt die deutsche Hauptstadtdamit auf Platz fünf.Tabelle: Teuerste MetropolenQuadratmetermeterpreise und Preistrends in den Top 7 der deutschenStädteRang Stadt Quadratmeterpreis 2017 /Kaufpreisanstieg in Prozent(inflationsbereinigt)1 München, Stadt: 6789,44 / 8,6%2 Frankfurt am Main: 4500,65 / 11,1%3 Hamburg: 4211,61 / 6,6%4 Stuttgart: 3843,20 / 6,9%5 Berlin: 3676,41 / 11,4%6 Düsseldorf: 3446,86 / 8,8%7 Köln: 3305,57 / 7,8%Quellen: Empirica, Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWITeure SpeckgürtelDer Postbank Wohnatlas zeigt, dass das hohe Kaufpreisniveau 2017auch für das Umland - den so genannten Speckgürtel - der großenStädte galt. Eine Ausnahme bilden dabei die hohen Preise im LandkreisNordfriesland. Im Schnitt 5.647 Euro wurden 2017 pro Quadratmeterfällig. Hier sorgen exklusive Ferienwohnungen, besonders auf Sylt,für einen Sondereffekt. Deutlich erkennbar ist ein ausgeprägtesWest-Ost- sowie Süd-Nord-Gefälle. "Für den Preisauftrieb beiImmobilien sorgt weiter die anhaltende Niedrigzinsphase, die dassogenannte Betongold bei Sparern und Investoren zu einer gefragtenAnlage macht. Dabei profitieren besonders die zentralen Lagen in undum die Metropolen", sagt Eva Grunwald, Bereichsleiterin für dasImmobiliengeschäft Privatkunden bei der Postbank.Tabelle: Teuerste RegionenQuadratmetermeterpreise und Preistrends in deutschen Kreisen undStädten, ohne MetropolenRang Stadt Quadratmeterpreis 2017 /Kaufpreisanstieg in Prozent(inflationsbereinigt)1 Nordfriesland: 5646,81 / 13,6%2 München, Landkreis: 5239,92 / 9,9%3 Starnberg: 5205,30 / 2,0%4 Miesbach: 4836,15 / 1,5%5 Dachau: 4562,83 / 10,7%6 Ebersberg: 4528,81 / 5,9%7 Fürstenfeldbruck: 4479,49 / 11,2%8 Freising: 4047,16 / 9,1%9 Erding: 3996,24 / 20,8%10 Freiburg im Breisgau: 3974,95 /3,8%Quellen: Empirica, Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWIWo sich die Spirale am schnellsten drehtDen mit Abstand rasantesten Preisanstieg verzeichnet derbayerische Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen südlich von Nürnberg.Dort wurden Wohnungen und Häuser gleich um über 25 Prozent teurer. Inden Landkreisen Erding (Oberbayern), Fulda (Osthessen) und Sömmerda(Thüringen) kostete der Quadratmeter rund ein Fünftel mehr als nochim Vorjahr.Tabelle: Steilster Anstieg In diesen Regionen sind die Preise amstärksten gestiegenRang Stadt / Kreis: Kaufpreisanstieg in Prozent(inflationsbereinigt)1 Weißenburg-Gunzenhausen: 25,3%2 Erding: 20,8%3 Fulda: 20,6%4 Sömmerda: 20,3%5 Potsdam-Mittelmark: 19,2%6 Bamberg, Kreis: 18,9%7 Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim: 18,7%8 Uckermark: 17,3%9 Neustadt a.d.Waldnaab: 17,2%10 Schweinfurt, Stadt: 16,6%Quellen: Empirica, Statistisches Bundesamt, Berechnungen HWWITrend-Regionen jenseits von SuburbiaEs zeigt sich, dass auch außerhalb der klassischen Speckgürtelrund um die Metropolen Trend-Regionen entstehen.Weißenburg-Gunzenhausen ist ein Beispiel dafür. Dort waren die Preisemit 1.931 Euro pro Quadratmeter trotz Preissprung auch 2017 nocherheblich günstiger als etwa im benachbarten Eichstätt, wo 3.262 Europro Quadratmeter fällig werden, oder in der nördlich gelegenen, rechthochpreisigen Metropolregion Nürnberg. Ähnlich - wenn auch aufhöherem Preisniveau - verhält es sich mit Erding: Der Landkreisgrenzt nicht direkt an die Stadt München, ist aber aus derPerspektive der bayerischen Landeshauptstadt die nächst gelegenegünstigere Alternative mit Quadratmeterpreisen noch knapp unter 4.000Euro. Genauso konnten Fulda und Sömmerda ihre Attraktivität steigernund Wertsteigerungen bei den Immobilien verzeichnen. Sömmerda alsEinzugsgebiet der stetig an Einwohnern gewinnenden LandeshauptstadtErfurt gewinnt stark auf niedrigem Niveau.Beispiele für Trend-Regionen sind auch Potsdam-Mittelmark und ganzbesonders die Uckermark. Der Kreis Potsdam-Mittelmark zählt zumgefragten Berliner Umland, verzeichnet mittlerweile Preise von 2.286Euro pro Quadratmeter und Steigerungen von knapp 20 Prozent imVergleich zum Vorjahr. Wirklich günstig ist dagegen noch dieUckermark - allerdings auch in größerer Entfernung zur Hauptstadt.Dennoch kosteten Wohnungen und Häuser dort 2017 im Schnitt 1.113 Europro Quadratmeter und die Attraktivität steigt. Der Preisauftrieb lagbei gut 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Der richtige Zeitpunkt zum VerkaufNicht nur Immobilienkäufer sollten die Preise im Auge behalten.Auch wer Haus oder Wohnung verkaufen möchte, sollte die Preistrendsgenau beobachten. "In Regionen mit fallenden Preisen könnte einzügiger Verkauf vor finanziellen Verlusten schützen", sagt EvaGrunwald von der Postbank. Eingebrochen sind die Preise im Jahr 2017im Vergleich zum Vorjahr am stärksten in den Kreisen Straubing-Bogenin Niederbayern (-26,4 Prozent), Main-Spessart in Unterfranken (-21,1Prozent) und im thüringischen Nordhausen (-18,4 Prozent).Infografiken mit Deutschlandkarten zu den Studienergebnissen sindüber folgende Links zum Download verfügbar:Grafik 1: Was Wohneigentum in Deutschland kostet - JPG:http://ots.de/qjoG6KGrafik 1: Was Wohneigentum in Deutschland kostet - PDF:http://ots.de/2zpz0qGrafik 2: Immobilienpreisentwicklung in Deutschland - JPG:http://ots.de/QT1nP7Grafik 2: Immobilienpreisentwicklung in Deutschland - PDF:http://ots.de/frS1pEHintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2018Der Postbank Wohnatlas 2018 ist eine jährlich erscheinende,mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unterverschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene beleuchtet. Fürdie vorliegende Preisanalyse, die den ersten Studienteil desdiesjährigen Wohnatlas darstellt, wurde unter der Leitung von Prof.Dr. Alkis Henri Otto, Forschungsbereichsleiter Hamburg, Städte undRegionen, vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), dieImmobilienpreisentwicklung in den 401 deutschen Landkreise undkreisfreien Städten untersucht.Pressekontakt:PostbankRalf Palm+49 228 920 12109ralf.palm@postbank.deOriginal-Content von: Deutsche Postbank AG, übermittelt durch news aktuell