Postbank Wohnatlas 2018: Immobilienkauf im Münchener Umland: Pendelkosten berücksichtigen / Auto-Pendler verfahren Preisvorteil schneller als Bus- und Bahnfahrer

Bonn (ots) - In Deutschlands teuerster Großstadt München ziehendie Quadratmeterpreise für Wohneigentum noch weiter an: 6.789 Eurokostete der Quadratmeter durchschnittlich im vergangenen Jahr. In denUmlandkreisen liegt der durchschnittliche Quadratmeterpreismindestens 1.500 Euro darunter. Viele Kaufinteressierte ziehendeshalb das Pendeln in Erwägung. Nicht vergessen werden sollte dabeiallerdings, dass längere Arbeitswege auch Kosten verursachen, die einganzes Berufsleben lang anfallen und sich summieren. Das HamburgerWeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat für die Postbank eineModellrechnung entwickelt, mit der sich diese Kosten erstmalsbeziffern lassen. Der Postbank Wohnatlas 2018 zeigt, wann Fahrtkostenund -zeit den Preisvorteil des günstigeren Immobilienkaufs im Umlandaufgezehrt haben.Verglichen wird jeweils der Kauf einer durchschnittlich teuren70-Quadratmeter-Wohnung in München und in den Umlandkreisen. Um diePendelzeiten zu ermitteln, wurden als Startpunkte diebevölkerungsreichste Stadt des betreffenden Kreises und derVerwaltungssitz untersucht. Die günstigsten Ergebnisse ergab dieAnalyse für Dachau. Die 18 Kilometer zum Münchener Hauptbahnhof sindmit der Bahn in 15 Minuten zu schaffen. Der Kaufpreisvorteil hat beitäglicher Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Arbeitsweg 38,3Jahre Bestand. Wer mit dem Auto fährt, ist doppelt so langeunterwegs. Deshalb reduziert sich bei täglicher Pkw-Fahrt dieZeitspanne auf 16,3 Jahre. Pendler aus Germering (LandkreisFürstenfeldbruck), Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) und Freising(Landkreis Freising) sind mit Bus und Bahn zwar durchweg längerunterwegs als die Dachauer, aber auch in diesen Städten hat derKaufpreisvorteil bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mehr als 25Jahre Bestand.Was kostet Pendeln wirklich?Ausgangspunkt für die Modellrechnung ist der durchschnittlicheKaufpreis für eine 70 Quadratmeter große Wohnimmobilie zuzüglichNotargebühren (Ein Prozent vom Kaufpreis) und Grunderwerbssteuer inder Metropole sowie in den Umlandkreisen. Zur Berechnung derPendelkosten wird angenommen, dass eine Person des Haushalts inMünchen arbeitet und 220 Mal im Jahr dorthin pendelt. Da auch fürMünchener ein Arbeitsweg innerhalb der Stadtgrenzen zu bewältigenist, werden die Fahrtzeiten des Pendlers von seinem Wohnsitz bis zumUmland-Bahnhof und auch die Fahrtzeit vom Münchener Hauptbahnhof zurArbeitsstelle in die Modellrechnung nicht mit einbezogen. Es wirdangenommen, dass die jeweiligen Fahrtzeiten sich ungefährausgleichen. Analysiert wurden sowohl die Dauer der Anfahrt mitöffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) als auch mit dem Auto.In einem zweiten Schritt wurden die Pendelkosten berechnet:Einerseits zogen die HWWI-Experten die Kosten für die Fahrkarte fürBus und Bahn, beziehungsweise für das Auto (inklusive Benzin,Anschaffung, laufende Kosten) heran. Andererseits wurde derzusätzliche Zeitaufwand für den Pendler mit dem durchschnittlichenBruttostundenlohn in der Metropole im Jahr 2017 (32,93 Euro jeStunde) veranschlagt. Die sogenannten Zeitkosten für das Pendeln sindbedeutender als die direkten Kosten für Fahrkarten oder das Auto.Zeitspanne in Jahren, in der der Umzug in die bevölkerungsreichsteStadt der Umlandlandkreise beziehungsweise in den Verwaltungssitzgünstiger istEntfern. km / ÖPNV / PKW / Jahre / JahreMin.* Min.** ÖPNV*** / PKW***Dachau:Dachau 18 15 30 38,3 16,3Fürstenfeldbruck:Germering 19 24 26 26,1 18,4Fürstenfeldbruck 28 28 35 21,8 13,2Ebersberg:Vaterstetten 22 23 28 26,1 16,3Ebersberg 36 38 45 15,8 10,1Freising:Freising 41 27 40 25,2 12,6Starnberg:Starnberg 27 20 26 20,1 11,1München:Unterschleißheim 18 25 30 17,0 11,3Landsberg am Lech:Landsberg am Lech 60 54 50 16,8 12,0Erding:Erding 44 51 50 14,7 10,8* vom Bahnhof bzw. Ortsmitte HBF München** Abfahrt werktags morgens zwischen 7 und 8 Uhr*** Zeitraum, in dem Immobilie im Umland günstiger ist als in derMetropole(In Dachau, Freising, Starnberg, Unterschleißheim, Landsberg amLech und Erding sind Verwaltungssitz und bevölkerungsreichste Stadtidentisch)Quellen: BBSR (2017): INKAR online, http://www.inkar.de/; Empirica(2018): empirica-systeme Marktdatenbank; Genesis regional (2017):http://www.regionalstatistik.de; Statistisches Bundesamt (2018):www.destatis.de; Google Maps (2018): Routenplaner,https://www.google.de/maps/dir; Berechnungen und Darstellung HWWI***Verwaltungssitz und bevölkerungsreichste Stadt identischIn Dachau hat der Preisvorteil gegenüber dem Kauf in derbayerischen Landeshauptstadt selbst am längsten Bestand, weil diePendelzeiten durch die gute Anbindung kurz gehalten werden können unddie Quadratmeterpreise im Schnitt mehr als 2.000 Euro unter denen inder Metropole liegen. In den Kreisen Fürstenfeldbruck, Ebersberg undFreising ist der Quadratmeter noch etwas günstiger zu haben als inDachau. Allerdings dauert die Bahnfahrt aus den Städten Germering,Vaterstetten und Freising länger, sodass der Kaufpreisvorteilschneller verfahren ist. In Germering und Vaterstetten besteht er26,1 Jahre, in Freising 25,2 Jahre. Von den Verwaltungssitzen derKreise Fürstenfeldbruck und Ebersberg dauert die Bahn-Fahrt sogar 28Minuten beziehungsweise 38 Minuten. Daher bleiben dieKaufpreisvorteile nur 21,8 Jahre in Fürstenfeldbruck und 15,8 Jahrein Ebersberg erhalten, wenn öffentliche Verkehrsmittel genutztwerden.Bus- und Bahnfahren fast überall günstigerBei Nutzung des Pkw sind die Zeitspannen überall deutlich kürzer -sie liegen zwischen 10,1 Jahren (Ebersberg) und 18,4 Jahren(Germering). Keine der untersuchten Städte zeigt Kostenvorteile fürAuto-Pendler im Vergleich zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.Die Vorteile für Bus- und Bahnfahrer sind in Dachau mit einem Plusvon 22 Jahren besonders groß. In Erding bestehen die Vorteile für die"Öffentlichen" dagegen nur knapp vier Jahre länger, als für dieAuto-Fraktion.Die günstigsten Immobilienpreise hat der Landkreis Landsberg amLech zu bieten. Mit 3.301 Euro ist der Quadratmeter Wohneigentum imSchnitt nur halb so teuer wie in der Landeshauptstadt. Zugleich istdie Stadt Landsberg aber am weitesten entfernt: Auf diese Weise istder Kaufpreisvorteil gegenüber München zwar immens, allerdings hatdas Pendeln seinen Preis. Für die 60 Kilometer weite Strecke müssenBahn-Fahrer 54 Minuten einkalkulieren, Autofahrer 50 Minuten. Das mitdem Kauf in Landsberg gesparte Geld ist nach 16,8 Jahren verfahren,Auto-Pendler sind sogar nur 12 Jahre im Vorteil.Individuelle Abwägung"Unsere Modellrechnung kann lediglich Anhaltspunkte liefern undDenkanstöße geben", sagt Christian Hesse, Regionalbereichsleiter undMitglied der Geschäftsleitung Süd und Ost bei der Postbank ImmobilienGmbH in München. Die Frage der Pendelkosten muss jeweils imEinzelfall betrachtet werden. Denn das Ergebnis hängt natürlich davonab, wo exakt im Umlandkreis das Eigenheim steht, wie die Anbindung andie Metropole von dort aus ist und wo genau die Arbeitsstelle liegt.Entscheidend ist auch, ob in einem Haushalt ein oder zweiArbeitnehmer pendeln, ob Home-Office-Regelungen die Zahl derPendeltage verringern und wie die Karriereplanung generell aussieht.Bleibt es bei dem Arbeitsverhältnis in München? Sind beruflicheVeränderungen oder der Renteneintritt absehbar? Familien solltenberücksichtigen, dass Kinder in der Kita möglicherweise längerbetreut werden müssen, während Vater oder Mutter noch in der Bahnunterwegs sind oder im Stau stehen. Auch das kostet Geld. Zudemoperiert die Modellrechnung mit Durchschnittswerten. Wenn derWohnungspreis oder der Bruttolohn stark vom regionalen Durchschnittabweichen, hat das großen Einfluss auf das Ergebnis der individuellenKostenrechnung."Trotz dieser Einschränkungen liefert die Analysewichtige Hinweise darauf, in welchen Städten und Landkreisen desMünchener Umlandes eine Investition lohnen könnte", sagt ChristianHesse von der Postbank Immobilien GmbH.Realistische FinanzplanungOb Benzin, Monatskarten, Unterhalt für ein weiteres Auto, langeFahrtzeiten oder zusätzliche Kinderbetreuungskosten - alle Ausgaben,die das Leben im Umland erfordert, sollten möglichst realistischeingeschätzt werden. Bedacht werden sollte auch, dass einkostspieligeres Immobilieninvestment in der Großstadt in vielenFällen höhere Schulden bedeutet - und dafür höhere Tilgungsleistungenund Zinszahlungen fällig werden. "Eine individuelle Analyse derFinanzlage ist unabdingbar. Wer unsicher ist, sollte sich Hilfe beieinem Experten holen", erklärt Hesse. "Die Entscheidung für dieTraumimmobilie muss zur persönlichen Lebensplanung passen."Übersicht: Immobilienpreise für München und das UmlandStadt bzw. Landkreis / QM-Preis 2017 / Veränderung in % ggü. 2016*München, Stadt 6.789 8,6München, Landkreis 5.240 9,9Starnberg 5.205 2,0Dachau 4.563 10,7Ebersberg 4.529 5,9Fürstenfeldbruck 4.480 11,2Freising 4.047 9,1Erding 3.996 20,8Landsberg am Lech 3.301 8,9*inflationsbereinigtQuellen: Empirica (2018): empirica-systeme Marktdatenbank;Statistisches Bundesamt (2018): www.destatis.de; Berechnungen HWWIHintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2018Der Postbank Wohnatlas 2018 ist eine jährlich erscheinende,mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unterverschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene beleuchtet. Fürdie vorliegende Analyse wurden unter der Leitung vonDiplom-Volkswirtin Dörte Nitt-Drießelmann, Senior Researcherin beimHamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), die Pendelkosten fürBewohner der Umlandkreise der sieben größten deutschen Städteuntersucht. Im Fokus dieser Auswertung steht München.Annahmen und Berechnungen der Pendelkosten1. In der Gemeinde des Landkreises wird eine Eigentumswohnung von70 Quadratmeter zum Durchschnittspreis des Landkreises im Jahre 2017erworben. Alternativ wird eine Eigentumswohnung von 70 Quadratmeterin München zum Durchschnittpreis der Metropole im Jahre 2017 gekauft.2. Der berechnete Kaufpreis wird um Notargebühren von einemProzent und der derzeit im Bundesland geltenden Grunderwerbsteuererhöht.3. Einsparungen beim Kauf einer Eigentumswohnung im Umland imVergleich zu einem Kauf in der Metropole werden um notwendigeMobilitätskosten (direkte Kosten und bewerteter Zeitaufwand für dasPendeln), die durch den Umzug in das Umland entstehen, reduziert.4. Zusätzliche Mobilitätszeiten für Bewohner des Umlandesgegenüber den Bewohnern der Metropole entstehen für den Weg vomBahnhof der Umlandgemeinde zum Münchener Hauptbahnhof. Alle Pendlernehmen den Weg von Bahnhof zu Bahnhof.5. 