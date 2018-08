Postbank Wohnatlas 2018: Bundesländervergleich - Wo die Kaufpreise in Relation zu den Mieten noch erschwinglich sind

Bonn (ots) - Bei den Immobilienpreisen in Deutschland zeigen sichim Bundesländer-Vergleich starke Differenzen. Am teuersten war 2017der Stadtstaat Hamburg mit Quadratmeterpreisen von 4.541 Euro, amgünstigsten Sachsen-Anhalt mit durchschnittlich 1.036 Euro proQuadratmeter. Damit liegen rund 3.500 Euro Differenz pro Quadratmeterzwischen den Durchschnittspreisen von Schlusslicht und Spitzenreiter.Immer noch fast vier Mal so hoch wie in Sachsen-Anhalt ist derQuadratmeterpreis in Berlin, das mit 3.941 Euro je Quadratmeter Platzzwei im Länderranking einnimmt. Das teuerste Flächenland ist Bayern.Dort zahlen Immobilienkäufer im Schnitt 3.528 Euro pro Quadratmeter.+++ Eine Infografik zur freien redaktionellen Verwendung findenSie über diesen Link: http://ots.de/sYdlZk +++In welchen Bundesländern kann der Kauf einer Immobilie lohnenderals Mieten sein? Ein erster, wichtiger Indikator zur Abschätzungeines Immobilieninvestments ist der sogenannte Vervielfältiger, derdas Kaufpreis-Miete-Verhältnis wiedergibt. Er zeigt auf, wie vielejährliche Nettokaltmieten durchschnittlich für den Kauf einervergleichbaren Wohnung in einem Bundesland bei aktuellem Preisniveauaufzubringen wären. Kaufnebenkosten, mögliche Zinsänderungen sowiedie Miet- und Kaufpreisentwicklung bleiben dabei unberücksichtigt.Ein niedriger Vervielfältiger weist darauf hin, dass Käufer bereitsnach verhältnismäßig kurzer Zeit günstiger wegkommen als Mieter. DasHamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat für den PostbankWohnatlas die Immobilienmärkte bundesweit unter die Lupe genommen undden Vervielfältiger für alle 16 Bundesländer ermittelt. DieBerechnungen basieren auf Kauf- und Mietpreisen, die 2017 für die 401Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland erhoben wurden.In sechs Bundesländern sind Kaufpreise im Vergleich zu MietpreisenmoderatSechs der 16 Bundesländer bieten im Verhältnis zu dendurchschnittlichen Mieten noch vergleichsweise günstigedurchschnittliche Kaufpreise. In Sachsen-Anhalt, Thüringen, imSaarland, in Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen liegen dieKaufpreise im Mittel unter dem 22,5-Fachen der jährlichenNettokaltmieten."Ein kleiner Vervielfältiger kann für Selbstnutzer ein ersterguter Hinweis darauf sein, dass die finanzielle Belastung durch denErwerb einer Immobilie die ansonsten entstehenden Mietzahlungenlangfristig nicht übersteigt", sagt Eva Grunwald, Bereichsleiterinfür das Immobiliengeschäft Privatkunden bei der Postbank. "Nochwichtiger ist aber, dass Käufer realistisch einschätzen, ob dieWunschimmobilie über einen längeren Zeitraum zur individuellenLebensplanung passt - und ob neben den Kaufnebenkosten aucheventuelle Zinsänderungen sowie Sanierungsbedarfe in 15 bis 20 Jahrengeschultert werden können." Wer den Kauf einer Immobilie in Erwägungzieht, sollte bei seiner Entscheidung auch die künftig zu erwartendeWertentwicklung berücksichtigen. Dabei kann der vom HamburgischenWeltWirtschaftsinstitut für die Postbank errechneteInvestitionschancen-Index helfen.Wo die Kaufpreise den Mieten davonlaufenAm wenigsten käuferfreundlich ist das Miete-Kaufpreis-Verhältniserwartungsgemäß in den dichtbesiedelten Stadtstaaten. In Hamburgwerden für den Wohnungskauf rechnerisch 33,6 Jahresmieten fällig. Inder Bundeshauptstadt sind es gut 32 Jahresmieten, ebenso in Bayern,wo die hohen Immobilienpreise in und um München den Landesschnittnach oben treiben. "Wenn die Kaufpreise den Mietpreisen davonlaufen,kann dies ein erstes Anzeichen für eine kommende Marktüberhitzungsein. Interessenten sollten bei ihrem Wunschobjekt dann genau prüfen,ob der Kaufpreis vor allem durch Spekulationen geprägt ist oderangesichts Lage, Ausstattung, Anbindung sowie der langfristigenNachfrageentwicklung gerechtfertigt erscheint", erklärt Grunwald.Ferienregionen und Ballungsräume treiben die Kaufpreise in dieHöheIm Vergleich zu anderen ostdeutschen Regionen ist Wohneigentum inMecklenburg-Vorpommern und Brandenburg um einiges teurer, derVervielfältiger liegt dort bei 31,3 beziehungsweise 28,4. Das liegtin den jeweiligen regionalen Besonderheiten begründet, die in diesenbeiden Bundesländern die Preise in die Höhe treiben: InMecklenburg-Vorpommern ist der Anteil an Investoren, die gefragteFerienimmobilien in Ostseenähe kaufen, besonders hoch. Nachfrage undKaufpreise in Brandenburg werden von den Berlin-Pendlern angeheizt,die ihre Wohnträume im Umland der Hauptstadt wahrmachen. Abseits derTouristen-Hotspots beziehungsweise des Berliner Speckgürtels sind dieKaufpreise wieder deutlich moderater. Ähnlich wie inMecklenburg-Vorpommern ist die Situation in Schleswig-Holstein miteinem Vervielfältiger von 28. Aufgrund der begehrten Lagen inKüstennähe und auf den Inseln sind Immobilien dort teuer und der Wertdes Vervielfältigers somit hoch. Moderate Kaufpreise findenInteressenten hier nur außerhalb des Hamburger Umlandes und abseitsder beliebten Ferienregionen an Nord- und Ostsee.Im Postbank Wohnatlas wurde der Vervielfältiger nicht nur fürjedes Bundesland, sondern auch für jeden deutschen Kreis ermittelt.Interessierte können die Gesamtübersicht hier herunterladen und dasVerhältnis von Kauf- und Mietpreisen für ihre Wunschregion ablesen:http://ots.de/BqaWPBWohnungsmärkte der Bundesländer im VergleichSortiert nach Höhe des VervielfältigersSpalte A = Vervielfältiger: Kaufpreis 2017 als Vielfaches derJahresnettokaltmiete*Spalte B = Kaufpreis 2017 (Euro je qm)Spalte C = Mietpreis 2017(Euro je qm)Spalte D = Durchschnittl. verfügbares Haushaltsnettoeinkommen 2017(in Euro)A B C DSachsen-Anhalt 15,6 1.036 5,54 36.135Thüringen 18,1 1.309 6,01 37.431Saarland 20,0 1.519 6,32 41.852Bremen 21,5 1.875 7,26 37.764Nordrhein-Westfalen 22,4 1.868 6,96 45.331Niedersachsen 22,4 1.779 6,61 44.075Rheinland-Pfalz 23,0 1.895 6,86 46.286Sachsen 23,1 1.673 6,03 36.516Baden-Württemberg 24,8 2.597 8,72 50.574Hessen 26,4 2.744 8,67 48.551Schleswig-Holstein 28,0 2.476 7,36 44.517Brandenburg 28,4 2.228 6,53 40.276Mecklenburg-Vorpommern 31,3 2.356 6,27 36.504Bayern 32,2 3.528 9,12 49.738Berlin 32,6 3.941 10,08 36.552Hamburg 33,6 4.541 11,27 44.566Quellen: empirica-systems Marktdatenbank, Berechnungen HWWI*Rechengrundlage Wohnungsgröße 70 QuadratmeterHintergrundinformationen zum Postbank Wohnatlas 2018Der Postbank Wohnatlas 2018 ist eine jährlich erscheinende,mehrteilige Studienreihe, die den deutschen Immobilienmarkt unterverschiedenen Aspekten regional bis auf Kreisebene beleuchtet. Der vorliegende Beitrag ist der sechste Studienteil des diesjährigenWohnatlas. Er basiert auf Berechnungen, die unter der Leitung vonDiplom-Volkswirtin Dörte Nitt-Drießelmann, Senior Researcherin beimHamburger WeltWirtschaftsInstitut (HWWI), für 401 deutsche Landkreiseund kreisfreie Städte durchgeführt wurden.