Postbank Studie Wohnatlas 2017: Immobilienpreise hängen Einkommen ab

Bonn (ots) -- Trotz steigender Einkommen wird Wohnen immer teurer- Deutliches Preisgefälle zwischen den RegionenIn den deutschen Metropolen haben die Wohnungspreise ausnahmslosstärker zugelegt als die Einkommen. In Deutschlands teuerster StadtMünchen müssen Interessenten für eine 100-Quadratmeter-Wohnung 21durchschnittliche Pro-Kopf-Jahreseinkommen auf den Tisch legen. InHamburg und Berlin werden dafür aktuell mehr als 15 Jahreseinkommenfällig, wobei die Kluft zwischen Einkommensentwicklung undImmobilienpreisen immer größer wird. So das Ergebnis der PostbankStudie Wohnatlas 2017, die die Immobilienmärkte bundesweit unter dieLupe nimmt.Preistreiber sind niedrige Zinsen und steigender Bedarf"Die Situation auf den Immobilienmärkten ist der anhaltendenNiedrigzinsphase geschuldet", sagt Dr. Marco Bargel, Chefvolkswirtder Postbank. Festverzinsliche Geldanlagen sind vielfach unattraktivgeworden, Anleger setzen deshalb verstärkt auf das sogenannteBetongold. Zugleich erleichtern niedrige Zinsen dieImmobilien-Finanzierung und die gestiegene Nachfrage treibt diePreise. Das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht."Wohneigentum bleibt in der anhaltenden Niedrigzinsphase in vielenGroßstädten und ihrem Umland ein lohnenswertes Investment mit gutenChancen auf Wertsteigerung", betont Marco Bargel.Die Preisunterschiede für private Wohnimmobilien zwischen deneinzelnen Regionen in Deutschland sind enorm - das zeigt einVergleich der 402 Landkreise und kreisfreien Städte im Bundesgebiet.Dabei wurden die regionalen Immobilienpreise und örtlichenNettoeinkommen zueinander in Relation gesetzt. Das verfügbarePro-Kopf-Jahreseinkommen ergibt sich aus der Summe verfügbarerNettoeinkommen der privaten Haushalte einer Stadt dividiert durchihre Bevölkerungszahl.Spitzenreiter - noch vor München - ist der LandkreisNordfriesland. Dort müssen im Schnitt mehr als 23 regionalePro-Kopf-Jahreseinkommen** für 100 Quadratmeter Wohnfläche bezahltwerden. Für dieses Ergebnis ist jedoch ein Sondereffektverantwortlich: Exklusive Ferienwohnungen, besonders auf Sylt,treiben die Preise nach oben. Auch in Freiburg im Breisgau (18,1), imLandkreis Miesbach (17,6), in Hamburg (15,9) und Berlin (15,8) sinddie Preise in Relation zu den Einkommen sehr hoch.Die günstigsten Immobilien finden sich im Landkreis Osterode amHarz*: Dort genügen 2,8 regionale Jahreseinkommen für den Kauf einer100-Quardratmeter-Wohnung. Im Vogtlandkreis (3,1), in Wunsiedel imFichtelgebirge (3,3) und im Kyffhäuserkreis (3,3) sind die Preiseähnlich niedrig. Bei den Städten liegen Zwickau und Goslar mit 3,6 amunteren Ende der Preisskala.Immobilienmärkte mit starken WachstumsratenSeit 2012 sind die Immobilienpreise in den Städten generellkräftig angestiegen und haben vielerorts die Einkommensentwicklunghinter sich gelassen. In keiner Großstadt ist dieser Effekt so starkzu beobachten wie in Stuttgart: Während die verfügbarenPro-Kopf-Einkommen dort zwischen 2012 und 2016 inflationsbereinigt um2,5 Prozent gestiegen sind, schnellten die Kaufpreise um rund 53Prozent in die Höhe. Den zweitstärksten Anstieg bei den Preisenverzeichnet die Region Hannover: Immobilien verteuerten sich hier indiesem Zeitraum um knapp 44 Prozent, während die Menschen im Schnittum rund zwölf Prozent besser verdienten. Auf Platz drei beimKaufpreisanstieg liegt Köln mit rund 40 Prozent. Zugleich hatten dieKölner durchschnittlich gut zwölf Prozent mehr Geld in der Lohntüte.Betrachtet man Immobilienpreise und regionale Einkommen imbundesweiten Vergleich, zeigt sich, dass der Quadratmeter in Münchenam teuersten ist. Dort wird jedoch auch am besten verdient. Dennochstiegen die Kaufpreise in der bayerischen Landeshauptstadt immer nochschneller als die Einkommen. Auch in Hamburg koppeln sich dieImmobilienpreise von den Löhnen und Gehältern ab. DasPro-Kopf-Einkommen in der Hansestadt ist vergleichbar mit dem inKöln, Stuttgart oder Düsseldorf - die Kaufpreise für Immobilienfallen aber deutlich höher aus. In Berlin bleiben die Einkommenebenfalls besonders weit hinter den Immobilienpreisen zurück. DieKaufpreise sind vergleichbar mit denen in Köln und Düsseldorf, nurwird in der Hauptstadt deutlich schlechter verdient als in den beidenRhein-Metropolen.Preise für 100 Quadratmeter Wohneigentum in Anzahl regionalerJahreseinkommen pro Kopf**Rang Stadt/ Kreis Jahreseinkommen für 100 qm1. Landkreis Nordfriesland 23,32. München 21,03. Freiburg im Breisgau 18,14. Landkreis Miesbach 17,65. Hamburg 15,96. Berlin 15,87. Landkreis Aurich 15,88. Frankfurt am Main 15,79. Landkreis Starnberg 15,510. Landkreis München 15,4...393. Gera 3,8394. Salzlandkreis 3,8395. Landkreis Holzminden 3,7396. Landkreis Jerichower Land 3,6397. Landkreis Goslar 3,6398. Landkreis Zwickau 3,6399. Landkreis Kyffhäuserkreis 3,3400. Landkreis Wunsiedel imFichtelgebirge 3,3401. Landkreis Vogtlandkreis 3,1402. Landkreis Osterode am Harz* 2,8Quellen: Empirica (2017), MB Research (2016), Berechnungen HWWI* Seit dem 1. November 2016 ist der Landkreis Osterode im HarzTeil des Landkreises Göttingen.** Das verfügbare Jahreseinkommen pro Kopf entspricht demNetto-Gesamteinkommen der privaten Haushalte einer Stadt, umgerechnetauf ihre Einwohner, Kinder und Rentner eingeschlossen. DasNetto-Jahreseinkommen setzt sich zusammen aus Löhnen und Gehältern,Einkommen aus selbstständiger Arbeit, Vermögenseinkommen in Form vonZinsen und anderen Kapitalerträgen, Mieteinnahmen sowieSozialleistungen (Renten, Kindergeld, Arbeitslosengeld undSozialleistungen) - abzüglich Steuern und Sozialabgaben. Dasverfügbare Einkommen pro Kopf ist ein Indikator für die finanziellenVerhältnisse der Bevölkerung in einer Region oder Stadt.Ranking der GroßstädteEinkommens- und Kaufpreisentwicklung 2012 bis 2016Rang 1Stadt MünchenJahreseinkommen für 100 qm (1) 21,0Einkommen (2) 29.255Anstieg Einkommen (3) 10,4%Preis (4) 6149Anstieg Preis (3) 37,7%Rang 2Stadt HamburgJahreseinkommen für 100 qm (1) 15,9Einkommen (2) 24.357Anstieg Einkommen (3) 2,8%Preis (4) 3884Anstieg Preis (3) 26,3%Rang 3Stadt BerlinJahreseinkommen für 100 qm (1) 15,8Einkommen (2) 20.529Anstieg Einkommen (3) 9,2%Preis (4) 3247Anstieg Preis (3) 38,3%Rang 4Stadt Frankfurt am MainJahreseinkommen für 100 qm (1) 15,7Einkommen (2) 25.396Anstieg Einkommen (3) 20,9%Preis (4) 3985Anstieg Preis (3) 28,9%Rang 5Stadt StuttgartJahreseinkommen für 100 qm (1) 14,2Einkommen (2) 24.921Anstieg Einkommen (3) 2,5%Preis (4) 3535Anstieg Preis (3) 53,4%Rang 6Stadt KölnJahreseinkommen für 100 qm (1) 12,8Einkommen (2) 23.520Anstieg Einkommen (3) 12,4%Preis (4) 3017Anstieg Preis (3) 40,3%Rang 7Stadt DüsseldorfJahreseinkommen für 100 qm (1) 11,9Einkommen (2) 26.102Anstieg Einkommen (3) 7,0%Preis (4) 3116Anstieg Preis (3) 28,8%Rang 8Stadt NürnbergJahreseinkommen für 100 qm (1) 11,0Einkommen (2) 22.928Anstieg Einkommen (3) 3,6%Preis (4) 2525Anstieg Preis (3) 38,5%Rang 9Stadt DresdenJahreseinkommen für 100 qm (1) 10,1Einkommen (2) 19.852Anstieg Einkommen (3) 11,0%Preis (4) 2009Anstieg Preis (3) 16,5%Rang 10Stadt LeipzigJahreseinkommen für 100 qm (1) 9,5Einkommen (2) 18.860Anstieg Einkommen (3) 10,1%Preis (4) 1789Anstieg Preis (3) 28,5%Rang 11Stadt BremenJahreseinkommen für 100 qm (1) 8,7Einkommen (2) 21.108Anstieg Einkommen (3) 2,8%Preis (4) 1826Anstieg Preis (3) 33,8%Rang 12Stadt Region HannoverJahreseinkommen für 100 qm (1) 8,3Einkommen (2) 22.646Anstieg Einkommen (3) 11,9%Preis (4) 1877Anstieg Preis (3) 43,8%Quellen: Empirica (2017), MB Research (2016), StatistischesBundesamt (2017), Berechnungen HWWI1 Preise für 100 Quadratmeter Wohneigentum in Anzahl regionalerJahreseinkommen pro Kopf2 Verfügbare Pro-Kopf-Jahreseinkommen 20163 Wachstumsrate im Zeitraum 2012 bis 20164 Kaufpreis pro Quadratmeter 2016Hintergrundinformationen zur Postbank Studie Wohnatlas 2017Die Postbank Studie Wohnatlas 2017 wurde unter der Leitung vonProf. Dr. Alkis Henri Otto, Forschungsbereichsleiter Hamburg, Städteund Regionen, vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)durchgeführt. Hintergrundinformationen zur Postbank Studie Wohnatlas 2017Die Postbank Studie Wohnatlas 2017 wurde unter der Leitung vonProf. Dr. Alkis Henri Otto, Forschungsbereichsleiter Hamburg, Städteund Regionen, vom Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI)durchgeführt. Analysiert wurden 402 Landkreise und kreisfreie Städte.Im Fokus der vorliegenden Analyse steht die Entwicklung derKaufpreise für Wohneigentum in Relation zur regionalenEinkommensentwicklung.