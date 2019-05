Postbank Digitalstudie 2019 / Umfrage - Surfen ist mehr als ein Vollzeitjob / Deutsche sind knapp 50 Stunden pro Woche online (FOTO)

Bonn (ots) -Die "digitalen Deutschen" sind inzwischen bereits 49,9 Stunden proWoche im Schnitt online, das sind fast vier Stunden mehr als noch imvergangenen Jahr. In Berlin surfen die Bürger nochmals 13 Stundenmehr - damit erreicht die Hauptstadt den Spitzenplatz imBundesländer-Ranking. Dies sind Ergebnisse der repräsentativenPostbank Digitalstudie 2019.Bei der Internetnutzung zeigt sich noch immer eine Kluft zwischenJüngeren und Älteren: Die unter 40-Jährigen, die so genannten DigitalNatives, sind pro Woche etwa 65 Stunden online. Ältere Bundesbürgerbringen es auf im Schnitt knapp 43 Stunden.Smartphone überholt erstmals alle anderen Geräte, Revival desDesktop-PCsZum Surfen nutzen die Deutschen am meisten ihr Smartphone (76Prozent). Es ist erstmals seit der ersten Auflage der Studie im Jahr2015 das Gerät Nummer eins, um im Netz unterwegs zu sein. 2018 lagenSmartphone und Laptop beziehungsweise Notebook noch gleich auf. Auchin der Altersgruppe ab 40 Jahren hat sich das Smartphone als dasmeistgenutzte Gerät zum Surfen etabliert, im Vorjahr lag noch dermobile Computer an erster Stelle. Dieser belegt altersübergreifendnun Platz zwei mit 72 Prozent Nutzung. Weiter auf dem Vormarsch istdas Tablet, das von 46 Prozent der Deutschen (Vorjahr 42 Prozent)verwendet wird. Ein kleines Revival erlebt der Desktop-PC: Nachdemder stationäre Computer mit Monitor und Maus in den vergangenenJahren immer weiter zurückgedrängt wurde, stieg die Nutzung in diesemJahr erstmals wieder auf 58 Prozent (Vorjahr 54 Prozent). Das zeigtsich auch in der Zeit, die die Deutschen vor dem PC verbringen: Indiesem Jahr waren es 13,8 Stunden pro Woche, das sind 1,3 Stundenmehr als im Vorjahr.Sprachassistenten und Wearables erobern die Gunst der DeutschenVor allem die Nutzung von Sprachassistenten wie Alexa oder GoogleAssistant sowie von Wearables wie Smartwatches zum Surfen hat spürbarzugenommen. Zehn Prozent der Deutschen (Vorjahr: fünf Prozent)sprechen mit Alexa oder Siri. Sechs Prozent (Vorjahr: vier Prozent)haben Wearables für sich entdeckt. Die Deutschen widmen sich diesenGeräten im Schnitt jeweils rund eine Wochenstunde mehr als imvergangenen Jahr. Intelligente Sprachassistenten sind wöchentlich imSchnitt 1,7 Stunden im Einsatz, Smartwatches und Fitness-Trackerwerden 1,8 Stunden pro Woche genutzt. Die unter 40-Jährigen kommen imSchnitt bereits auf gut drei Wochenstunden, in denen sie mit ihrerSmartwatch online sind, und 2,7 Wochenstunden für die Nutzung vonAlexa und Co."In Zukunft werden Wearables wie Smartwatches die mobileInternetnutzung noch einmal stark verändern", sagt Thomas Brosch,Chief Digital Officer der Postbank. "Das wird auf Kosten derSmartphone-Nutzung gehen, die bereits in diesem Jahr stundenmäßigkeinen Anstieg mehr verzeichnet."Surfer-Hotspot BerlinDie Berliner sind mit großem Abstand Spitzenreiter, wenn es umsSurfen geht. 62,9 Stunden verbringen die Hauptstädter pro Wochedurchschnittlich im Netz, und damit 6,5 Stunden mehr als noch imVorjahr. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Niedersachsen (55,2Stunden) und Mecklenburg-Vorpommern (53,4 Stunden). Auch dasSchlusslicht kommt aus dem Norden der Republik: In Schleswig-Holsteinsurfen die Menschen im Schnitt 39,8 Stunden pro Woche.Bundesländervergleich: So viele Stunden wird pro Woche gesurftRang Bundesland 2019 20181 Berlin 62,9 56,42 Niedersachsen 55,2 50,23 Mecklenburg-Vorpommern 53,4 46,74 Bremen 52,2 53,45 Nordrhein-Westfalen 51,9 44,56 Baden-Württemberg 51,5 42,37 Hamburg 51,4 51,38 Hessen 50 50,19 Saarland 49,3 43,210 Brandenburg 49,2 44,211 Sachsen-Anhalt 48 43,212 Thüringen 47,5 40,513 Bayern 46,2 48,514 Sachsen 44,6 43,515 Rheinland-Pfalz 40,7 43,916 Schleswig-Holstein 40,5 41,4Hintergrundinformationen zur Postbank Digitalstudie 2019Für die Postbank Digitalstudie 2019 wurden im bis März diesesJahres 3.126 Deutsche befragt. Die Postbank untersucht mit der Studiezum fünften Mal in Folge, welche Entwicklungen sich in denverschiedenen Lebensbereichen der Deutschen in Bezug aufDigitalisierung allgemein und insbesondere zu Finanzthemenabzeichnen. Um eine bevölkerungsrepräsentative Struktur abzubilden,erfolgte eine Gewichtung der Stichprobe nach Bundesland(Proportionalisierung), Alter und Geschlecht. Als Referenzdatei wurdeder Zensus 2011 des Statistischen Bundesamtes zugrunde gelegt. DieErgebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summenlassen sich durch Rundungsdifferenzen erklären.Pressekontakt:PostbankKerstin Lerch-Palm+49 228 920-12113kerstin.lerch-palm@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell