Postbank Digitalstudie 2019 / Studie: Ein Drittel der Bundesbürger bezahlt inzwischen mobil (FOTO)

Bonn (ots) -Zahl der Nutzer um 13 Prozent angestiegen- PayPal dominiert bei Zahlungen per Smartphone- Abschaffung von Bargeld für drei Viertel der Deutschen undenkbarMobile Payment setzt sich immer stärker durch. Die Zahl der Nutzerin Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr kräftig gestiegen. 33Prozent zahlen mittlerweile kontaktlos per Bank- oder Kreditkartesowie mittels Smartphone oder -watch. Im vergangenen Jahr war es erstjeder Fünfte. Der Anteil derjenigen, die mobile Bezahlsystemeablehnen, ist von 61 Prozent im vergangenen Jahr auf 47 Prozentgeschrumpft. Dies sind unter anderem Ergebnisse der repräsentativenPostbank-Studie "Die digitalen Deutschen 2019", für die 3.126Bundesbürger befragt wurden.Wer an Deutschlands Kassen und Automaten noch nicht mobil bezahlt,tut dies hauptsächlich aufgrund von Sicherheitsbedenken. 52 Prozentder Verweigerer fürchten, dass ihnen die Karte oder das mobile Gerät,mit dem sie Mobile Payment nutzen, gestohlen werden könnte. MangelndeKenntnis der verschiedenen Anwendungen ist für 23 Prozent derNicht-Nutzer Grund für die eigene Zurückhaltung. 20 Prozent sind auchder Ansicht, dass der Handel noch nicht flächendeckend auf mobileBezahlsysteme ausgerichtet ist.Platzhirsch beim kontaktlosen Bezahlen per Smartphone oder -watchist PayPal. 51 Prozent der Deutschen, die diese Möglichkeiten nutzen,setzen auf die Lösung des Unternehmens aus dem kalifornischen SanJosé. Mit deutlichem Abstand folgen Google Pay mit 13, Payback Paymit 12 und Apple Pay mit 11 Prozent.Deutsche halten Bargeld weiter die TreueAuch wenn immer mehr Bundesbürger von den Vorzügen mobilerBezahlmöglichkeiten überzeugt sind, wollen sie nicht komplett aufsBargeld verzichten. Nur 26 Prozent der Deutschen würden es begrüßen,wenn es gar keine Münzen und Scheine mehr gäbe. Ihr Anteil istgegenüber dem Vorjahr allerdings um sieben Prozent gestiegen. Vorallem die Digital Natives zeigen sich offen für ein Leben ohnePapiergeld. In der Altersgruppe 18 bis 39 Jahre sprechen sich 43Prozent für die Abschaffung von Bargeld aus."Mobiles Bezahlen ist nicht mehr aufzuhalten. Getrieben vor allemdurch jüngere Altersgruppen, setzen sich kontaktlose Bezahlmethodenimmer stärker durch", sagt Thomas Brosch, Chief Digital Officer derPostbank. "Dass das Tempo hierzulande dennoch vergleichsweise langsamist, liegt an der Verunsicherung der Bundesbürger durch die hoheAnzahl verschiedener Bezahlsysteme und Anbieter sowie demausgeprägten Sicherheitsbewusstsein", so Brosch weiter. "Geradeältere Bankkunden setzen daher gern auf mobile Bezahlfunktionen ihrervertrauten Hausbank."Hintergrundinformationen zur Postbank Digitalstudie 2019Für die Postbank Digitalstudie 2019 wurden im Februar und Märzdieses Jahres 3.126 Deutsche befragt. Die Postbank untersucht mit derStudie im fünften Jahr in Folge, welche Entwicklungen sich in denverschiedenen Lebensbereichen der Deutschen in Bezug aufDigitalisierung allgemein und insbesondere zu Finanzthemenabzeichnen.