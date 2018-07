Postbank Digitalstudie 2018: Jeder fünfte Deutsche nutzt Mobile Payment / Ebenso viele wollen kontaktloses Bezahlen bald testen / Jeder Dritte würde per Sprachbefehl bezahlen (FOTO)

Bonn (ots) -Die Bedeutung von Mobile Payment nimmt vergleichsweise langsam,aber stetig zu. Aktuell nutzen 20 Prozent der Deutschen laut derrepräsentativen Postbank Digitalstudie 2018 bereits mobile oderkontaktlose Bezahlmethoden. Damit hat sich die Nutzung im Vergleichzu 2016 verdoppelt. In der Altersgruppe 18 bis 34 Jahre zahlt mit 28Prozent sogar mehr als jeder Vierte zumindest gelegentlich kontaktlosper Smartphone oder Karte. Demnächst ausprobieren wollenaltersübergreifend 19 Prozent der Bundesbürger die neuenBezahlmöglichkeiten. Jeder Dritte kann sich sogar vorstellen, eineÜberweisung in Zukunft über einen Sprachbefehl auszulösen. Dabeibleibt die Liebe der Deutschen zum Bargeld weiterhin ungebrochen: 80Prozent der Bundesbürger können sich eine Abschaffung der physischenWährung unter keinen Umständen vorstellen.Obwohl die Deutschen im internationalen Vergleich noch immer sehrhäufig mit Bargeld bezahlen, gibt es inzwischen auch hierzulande eineReihe von elektronischen Bezahlmethoden, die unter dem ÜberbegriffMobile Payment zusammengefasst werden. Diese umfassen sowohlGeldtransfers mithilfe von Apps als auch kontaktloseBezahlungsmöglichkeiten über Near-Field-Technologie (NFC) im Handel.In der ersten Kategorie sind so genannte "Instant-Überweisungen" inEchtzeit am weitesten verbreitet. 31 Prozent der Studienteilnehmermit Mobile-Payment-Erfahrung nutzen dazu mobile Bezahldienste wiepaydirekt oder PayPal. Fürs Bezahlen im Handel, zum Beispiel in Shopsund an Tankstellen, verwenden 28 Prozent der Mobile-Payment-NutzerSmartphone-Apps mit NFC-Schnittstelle, bei 24 Prozent sind Bank- oderKreditkarten mit NFC-Funktion im Einsatz.Interesse an kontaktlosem Bezahlen im Handel steigtDas kontaktlose Bezahlen an der Ladenkasse wird in den nächstenMonaten voraussichtlich stark an Bedeutung gewinnen. Immer mehrEinzelhändler rollen NFC-fähige Terminals flächendeckend aus,Finanzinstitute gehen mit eigenen Mobile-Payment-Lösungen an denMarkt oder kooperieren mit Technologieunternehmen. Und auch aufVerbraucherseite ist das Interesse groß: Jeder Fünfte plant,demnächst mobile Bezahloptionen auszuprobieren. "Durch die zunehmendeBekanntheit und die wachsende Anzahl ausgereifter Lösungen wird sichMobile Payment in Deutschland immer stärker durchsetzen", sagt ThomasMangel, Chief Digital Officer von der Postbank. "Von den 750.000Nutzern unserer integrierten Banking-App ,Postbank Finanzassistent'greifen bereits spürbar mehr auch auf die Mobile-Payment-Funktionenzurück." An solchen Applikationen von Banken besteht auch das größteInteresse der Studienteilnehmer, die Mobile Payment befürworten undkünftig nutzen möchten. Dahinter folgen Smartphone-Bezahlapps andererAnbieter wie beispielsweise Google Pay, an dritter Stelle daskontaktlose Bezahlen per NFC-fähiger Bank- oder Kreditkarte.37 Prozent sind offen für Überweisung mit SprachassistentDigitale Sprachassistenten wie Alexa und Co. werden immerbeliebter. Auch wenn es noch Zukunftsmusik ist: Mehr als jeder Drittewäre nicht abgeneigt, Überweisungen künftig per Sprachbefehlauszulösen. Acht Prozent sind von dieser Idee begeistert, weitere 29Prozent schließen zumindest nicht aus, so eine Lösung in Zukunftanzuwenden.Zögernde hält vor allem mangelndes Wissen abVon den 61 Prozent, die sich die Nutzung von Mobile Payment fürsich persönlich bisher nicht vorstellen können, gibt jeder Zweite alsGrund an, zu wenig über diese Optionen zu wissen. Jeder DritteMobile-Payment-Verweigerer hatte nach eigenen Angaben noch keineGelegenheit, sich mit dem Thema vertraut zu machen. Jeder Viertebemängelt, dass noch zu wenig Händler kontaktloses Bezahlen aktivanbieten.81 Prozent lehnen Abschaffung von Bargeld abWährend es im Ausland längst üblich ist, auch kleine Beträge mitKarte oder Smartphone zu bezahlen, hängen die Bundesbürger noch starkam physischen Geld. Eine große Mehrheit von 81 Prozent kann sich denAlltag ohne Bargeld nicht vorstellen - darunter vor allem Ältere.Während sich 30 Prozent der Digital Natives von 18 bis unter 35Jahren ein Leben ohne Bargeld vorstellen könnten, sehen das nur 15Prozent der älteren Generationen so. Als Hauptnachteil nennen 73Prozent der Befragten eine zu große Abhängigkeit von der Technik.Außerdem missfällt 65 Prozent, dass digitale Transaktionen Spurenhinterlassen, die nachverfolgt werden können. Zudem meinen 62Prozent, dass so die Gefahr steige, Opfer von Cyberkriminalität zuwerden.Hintergrundinformationen zur Postbank Digitalstudie 2018Für die Postbank Digitalstudie 2018 wurden im März dieses Jahres3.100 Deutsche befragt. Die Postbank untersucht mit der Studie zumvierten Mal in Folge, welche Entwicklungen sich in den verschiedenenLebensbereichen der Deutschen in Bezug auf Digitalisierung allgemeinund insbesondere zu Finanzthemen abzeichnen. Um einebevölkerungsrepräsentative Struktur abzubilden, erfolgte eineGewichtung der Stichprobe nach Bundesland (Proportionalisierung),Alter und Geschlecht. Als Referenzdatei wurde der Zensus 2011 desStatistischen Bundesamtes zugrunde gelegt. Die Ergebnisse sind aufganze Zahlen gerundet. Abweichungen in den Summen lassen sich durchRundungsdifferenzen erklären.Pressekontakt:PostbankTim Rehkopf+49 228 920 12104tim.rehkopf@postbank.deOriginal-Content von: Postbank, übermittelt durch news aktuell