Postbank-Chef Strauß zieht in Vorstand der Deutschen Bank ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Postbank-Chef Frank Strauß steigt wie geplant in den Vorstand der Deutschen Bank auf.



Der Aufsichtsrat berief den 47-Jährigen zum 1. September in das Gremium, wie Deutschlands Branchenprimus am Dienstag mitteilte. Zusammen mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing werde Strauß die Privat- und Firmenkundenbank leiten. Die beiden Manager sollen die Postbank mit dem Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank zusammenführen.

"Gemeinsam mit Christian Sewing wird Frank Strauß sicherstellen, dass die anstehende Zusammenführung das Beste aus beiden Welten verbindet", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner laut Mitteilung. Strauß bleibt Chef der Deutsche Bank-Tochter Postbank. Sein Aufstieg in den Konzernvorstand war seit Frühjahr vorgesehen. Nun seien die aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen dafür gegeben, erklärte die Deutsche Bank.

Die Frankfurter wollten sich ursprünglich von der vor einigen Jahren übernommenen Postbank trennen. In diesem Frühjahr kam dann die Rolle rückwärts: Die Deutsche Bank behält die Postbank und gliedert sie in ihr eigenes Privat- und Firmenkundengeschäft ein./mar/DP/edh