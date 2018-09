Postauto zahlt 205 Millionen an Bund, Kantone und Gemeinden zurück

Zürich (awp/sda) - Einigung im Postauto-Skandal: Postauto Schweiz AG wird Bund, Kantonen und Gemeinden insgesamt 205,3 Millionen Franken zurückzahlen. Zu einer Zahlung von 188,1 Millionen wurde Postauto verpflichtet. Weitere 17,2 Millionen zahlt das Unternehmen freiwillig.

"Wir wollen den Schaden wieder gut machen und die Rückzahlungen so unbürokratisch und schnell wie möglich leisten", sagte Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller am Freitag vor den Medien in

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten