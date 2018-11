Post von Johannes Brahms - Lübecker Brahms-Institut erwirbt unveröffentlichten Brief des Komponisten

Lübeck (ots) - Das Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck(MHL) hat einen bisher unveröffentlichten Brief von Johannes Brahmserworben. Das wertvolle Schreiben an die Sängerin Maria Schmidttauchte in einem amerikanischen Antiquariat auf.Den dreiseitigen, bislang unveröffentlichten Brief schreibt derdamals 35-jährige Brahms am 14. Oktober 1868 an die renommierteZürcher Sängerin Maria Schmidt. Er gratuliert ihr darin zur Hochzeitmit dem Komponisten und Pianisten Theodor Kirchner. Kirchner verlobtesich im Juni 1868, für Brahms und viele Freunde überraschend, mit derjungen und bildhübschen Sängerin. Brahms war an der Verbindung desKünstlerpaares nicht unbeteiligt: Er hatte die Primadonna des ZürcherTheaters mit Kirchner bekannt gemacht.Professor Wolfgang Sandberger, Leiter des Brahms-Instituts an derMHL: "Der Brief fügt sich perfekt in unsere Sammlung, die ja aucheinen Teilnachlass von Theodor Kirchner umfasst. Das Schreiben zeigt,wie virtuos der immer wieder als schreibfaul dargestellte Brahms dieGattung Brief in Wirklichkeit beherrschte". Mit seiner Briefanredenimmt der Komponist die bevorstehende Eheschließung, die am 15.Oktober 1868 in der Neumünsterkirche in Zürich-Riesau vollzogenwurde, spielerisch vorweg: "Sehr geehrtes Fräulein, (lies: gnädigeFrau)". Weiter schreibt er scherzhaft, dass sich "oben angedeuteteMetamorphose grade zwischen Schreiben und Lesen" vollziehe.Über Theodor Kirchners letzten Schüler Conrad Hanns gelangte einbedeutender Teilnachlass Kirchners in die Sammlung Hofmann und 1991damit in die Sammlung des Brahms-Instituts an der MHL. Dieumfangreichen Materialien zu Leben und Werk Kirchners sind indigitaler Form über die Website des Instituts unterwww.brahms-institut.de abrufbar. Der Brief, der Dank Unterstützungdes Vereins zur Förderung des Brahms-Instituts Lübeck erworben werdenkonnte, ergänzt nun den wertvollen Bestand.Der Brief ist ebenfalls verzeichnet im von der DeutschenForschungsgemeinschaft (DFG) gefördertenBrahms-Briefwechsel-Verzeichnis (BBV), das auf der Website desBrahms-Instituts einsehbar ist. 6.825 der insgesamt 10.871 bislang imBBV erfassten Schriftstücke stammen aus der Feder von Brahms undgingen an über 1.000 Briefpartner. Sie stellen Brahms Ruf als"Schreibefaulpelz" in Frage, mit dem er selbst gerne kokettierte.Pressekontakt:Pressestelle der Musikhochschule LübeckLeiterin: Susanne PröpstingGroße Petersgrube 21, 23552 Lübeck, GermanyTelefon: 0451/1505123, presse@mh-luebeck.dewww.mh-luebeck.deOriginal-Content von: Musikhochschule Lübeck, übermittelt durch news aktuell