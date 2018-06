Post verzichtet auf Preiserhöhungen für Brief- und Paketversand

Bern (awp/sda) - In der Schweiz bleibt der Brief- und Paketversand im kommenden Jahr gleich teuer wie heute. Darauf verständigten sich die Post und der Preisüberwacher. Die Post kündigte aber bereits Gespräche für mögliche Preiserhöhungen ab 2020 an.

Im kommenden Jahr setze die Post keine höheren Preise an beim Versand von Briefen und Paketen. Auch verzichtet der Gelbe Riese ein weiteres Jahr

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten