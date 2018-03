Post übernimmt Mehrheit an Schweizer Fahrradkurier-Unternehmen

Bern (awp/sda) - Die Schweizerische Post hat 51% des Schweizer Startups "notime" übernommen. Das Unternehmen bietet Velolieferdienste an und hat eine Plattform entwickelt, an welche sich Onlinehändler binden können.

Die Post komme damit einem Bedürfnis der Kunden nach immer schnelleren Lieferungen nach, schreibt sie in der Mitteilung vom Donnerstag. Der Anteil an Priority-Sendungen habe in der Schweiz stark zugenommen. Gerade in Städten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten