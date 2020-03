Post für mehr Paketzustellungen während Corona-Krise bereit

BONN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Post kann nach eigenen Angaben eine deutlich höhere Zahl von Paketen zustellen, falls Kunden wegen der Corona-Krise mehr Waren online bestellen. Das sagte ein Sprecher des Unternehmens der "Rheinischen Post". Es habe bisher keine auffällige Erhöhung des Sendungsvolumens gegeben, so der Sprecher: "Sollten sich aber mehr Menschen in Deutschland entschließen, Güter online beziehungsweise über den klassischen Versandhandel zu erwerben, steht dem derzeit in Bezug auf Transport und Zustellung nichts entgegen."

Damit Kunden und Postmitarbeiter sich nicht gegenseitig anstecken können, verzichtet der Konzern bei der Übergabe von Paketen außerdem auf eine Unterschrift des Kunden. Der Paketbote unterschreibt stattdessen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur