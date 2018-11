Post: Aktienanalyse vom 25.11.2018: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Post Holdings":

Per 25.11.2018, 19:02 Uhr wird für die Aktie Post am Heimatmarkt New York der Kurs von 80,8 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Post hat mit einer Dividendenrendite von 0,68 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,22%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Consumer Products"-Branche beträgt -1,54. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Post-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Post-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 8 Buy, 0 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 110,17 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 18,23 Prozent erzielen, da sie derzeit 93,18 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Post mit einem Wert von 17,96 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Consumer Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,16 , womit sich ein Abstand von 49 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.