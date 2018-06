Post-Vizepräsident Adriano Vassalli tritt zurück

Bern (awp/sda) - Der Vize-Verwaltungsratspräsident der Post, Adriano Vassalli, tritt auf die Generalversammlung vom 26. Juni 2018 zurück. Dies schreibt Vassalli am Samstagabend in einer an die Medien verschickten Erklärung.

Er habe am Samstag Bundesrätin Doris Leuthard und die Mitglieder des Verwaltungsrates der Schweizerischen Post über seinen Rücktritt als Mitglied des Verwaltungsrates der Post und infolgedessen auch der PostFinance informiert. Er habe ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten