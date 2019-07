Post-Tochter DHL streicht Asien-Frachter am Flughafen Hahn

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

HAHN/BONN (dpa-AFX) - Der Flughafen Hahn hat einen wichtigen Frachtkunden verloren.



Die Deutsche-Post-Tochter DHL hat ihre beiden wöchentlichen Frachtflüge vom Hunsrück nach Asien und zurück Mitte Mai eingestellt, bestätigte das Unternehmen am Montag eine Information der Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn.

Danach hat der von der Atlas Air gecharterte Boeing -Jumbo 747 den Hahn letztmalig am 15. Mai 2019 in Richtung Seoul verlassen. Der entsprechende Leasing-Vertrag sei ausgelaufen, erklärte ein DHL-Sprecher in Bonn. Einen Zusammenhang zu Gebührenanreizen, wie von der Initiative vermutet, gebe es nicht. Der Flughafenbetreiber ließ eine dpa-Anfrage unbeantwortet. Der einzige größere Flughafen in Rheinland-Pfalz gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Großkonzern HNA und zu 17,5 Prozent dem Land Hessen./ceb/DP/men