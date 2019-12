Post-, Kurier- und Expressdienste: Branche boomt dank Onlinehandel, aber nicht alle profitieren

Wiesbaden (ots) -- Online-Einzelhandel legt 2019 noch einmal zu: von Januar bisSeptember 8,8 % mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum- Bruttowertschöpfung der Post-, Kurier- und Expressdienste von 2010bis 2017 um 28 % auf 17 Milliarden Euro gestiegen- Bruttomonatsverdienste entwickeln sich nur unterdurchschnittlich- Auswirkungen einer wachsenden Branche: Produktion von Kartonagenvon 2010 bis 2018 um 15 % gestiegenDie Branche der Post-, Kurier- und Expressdienste boomt, und das nicht nur zurWeihnachtszeit. Doch nicht alle profitieren vom Wachstum. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, verdienten vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnenund Arbeitnehmer der Branche 2018 mit durchschnittlich 2 826 Euro brutto imMonat gut 1 000 Euro weniger als Durchschnittsbeschäftigte im ProduzierendenGewerbe und Dienstleistungsbereich (3 880 Euro). Zwar ist im Vergleich zum Jahr2010 der Bruttomonatsverdienst aller Beschäftigten (Vollzeit-, Teilzeit- undgeringfügig Beschäftigte) in der Branche um 14,5 % gestiegen. Er bleibt jedochhinter der Entwicklung des gesamten Produzierenden Gewerbes undDienstleistungsbereichs (+22,4 %) zurück.Von den vergleichsweise niedrigen Löhnen sind immer mehr Beschäftigte betroffen.So stieg die Zahl der Erwerbstätigen bei den Post-, Kurier- und Expressdienstenvon 2010 bis 2017 um 14 % auf eine halbe Million Personen. Gleichzeitigerwirtschaftete die Branche 2017 eine Bruttowertschöpfung von knapp 17Milliarden Euro. Dies ist ein Anstieg um 28 % gegenüber 2010. DerWirtschaftsbereich hatte 2017 einen Anteil von 0,6 % an der gesamtenBruttowertschöpfung in Deutschland.Branchenriesen dominieren: 30 Unternehmen erzielen 80 % des JahresumsatzesDie Branche der Post, Kurier- und Expressdienste wird von vielen kleinenumsatzschwachen und wenigen großen umsatzstarken Unternehmen dominiert. Alleindie 30 umsatzstärksten Unternehmen hatten im Jahr 2017 zusammen mit fast 33Milliarden Euro einen Anteil von 80 % am gesamten Jahresumsatz (knapp 41Milliarden Euro) der Branche. Die restlichen der rund 16 000 Unternehmen kamenzusammen gerade einmal auf knapp 8 Milliarden Euro.Umsatz im Online-Einzelhandel von Januar bis September 2019: +8,8 % zum VorjahrBefeuert wird der Boom der Branche durch veränderte Kaufgewohnheiten: DieMenschen in Deutschland kaufen immer mehr im Internet ein und bescheren denOnline-Händlern wachsende Umsätze. Dies hält auch im Jahr 2019 an. Von Januarbis September setzte der Online-Einzelhandel real (preisbereinigt) 8,8 % mehr umals im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich dazu verläuft die Entwicklung imEinzelhandel in Verkaufsräumen auf einem niedrigeren Niveau. In den ersten neunMonaten des Jahres 2019 lag der Umsatz im Einzelhandel in Verkaufsräumen nur um2,2 % über dem Umsatz des Vorjahreszeitraums.Dieser Boom im Online-Einzelhandel sowie das gestiegene Brief- und Paketportoführten zu einem überdurchschnittlichen Preisanstieg für Unternehmen undHaushalte: Von 2015 bis zum 2. Quartal 2019 stiegen die Preise für Leistungenaus dem Wirtschaftszweig der Post-, Kurier- und Expressdienste um 7,3 %. ZumVergleich: Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich um3,4 %.Produktion von Kartonagen von 2010 bis 2018 um 15 % gestiegenWas der Online-Handel liefert, steckt meistens in Pappkartons und stellt nichtnur die Post-, Kurier- und Expressdienste vor Herausforderungen, sondern auchdie Verpackungsindustrie und die Abfallwirtschaft. Im Jahr 2018 wurden inDeutschland rund 7,1 Millionen Tonnen Schachteln und Kartons aus Wellpapier oderWellpappe produziert. Im Vergleich zum Jahr 2010 ist das eine Steigerung von 15%; damals wurden knapp 6,2 Millionen Tonnen hergestellt. Damit erreichte dieProduktion in Deutschland einen Höchststand.Das Abfallaufkommen von Papier, Pappe und Kartonagen der privaten Haushalte undder Industrie lag 2017 in Deutschland bei 7,8 Millionen Tonnen und damit höherals die Abfallmenge an gemischten Verpackungen und Wertstoffen (5,7 MillionenTonnen) sowie die Abfallmenge an Glas (2,6 Millionen Tonnen). 73 % des Abfallsaus Papier, Pappe und Kartonagen gehen auf das Konto der privaten Haushalte.Methodischer Hinweis:Post-, Kurier- und Expressdienste gehören nach der Klassifikation derWirtschaftszweige (WZ 2008) zum Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei. Sieumfassen: * Abholung, Sortierung, Beförderung und Zustellung (national oderinternational) von Briefpost, Päckchen und Paketen durch Unternehmen. Methodischer Hinweis:
Post-, Kurier- und Expressdienste gehören nach der Klassifikation der
Wirtschaftszweige (WZ 2008) zum Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei. Sie
umfassen: * Abholung, Sortierung, Beförderung und Zustellung (national oder
international) von Briefpost, Päckchen und Paketen durch Unternehmen. Die
Beförderung kann auf verschiedene Art und sowohl mit eigenen Fahrzeugen als auch
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen. * Zustelldienste und andere lokale
Liefer- und Botendienste