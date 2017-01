Post-Chef ruft Manager und Politiker zu stärkerer Twitter-Nutzung auf

BONN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Einflusses der Twitter-Botschaften des neuen US-Präsidenten Donald Trump, hat der Vorstandschef von Deutsche Post DHL, Frank Appel, Manager und Politiker dazu aufgerufen, den Kurznachrichtendienst stärker zu nutzen. "Die Frage ist doch: Finde ich mit meinen Botschaften bei der Bevölkerung oder den Aktionären genug Gehör, wenn ich nur über Zeitungen oder Fernsehen kommuniziere?", sagte Appel der "Bild" (Montag). "Twitter kann daher für jeden Manager oder Politiker ein zusätzliches Instrument sein, um in engen Kontakt mit Mitarbeitern, Kunden oder Bürgern zu treten."

Es habe sich einiges geändert, so der Post-Chef. "Wir müssen uns mit Neuerungen durch digitale Kommunikation – im wirtschaftlichen wie im politischen Umfeld - beschäftigen. Donald Trump hat auf Twitter mehr als 20 Millionen Follower, also mehr als jede Tageszeitung an Lesern erreicht." Das veränderte Kommunikationsverhalten "birgt auch Chancen, die wir nutzen sollten", sagte Appel.

Foto: über dts Nachrichtenagentur