Positives Wohnraumklima dank Profi-Lehmfarben von AURO / Der Naturfarbenhersteller ermöglicht eine ökologische und farbenfrohe Wohnraumgestaltung mit fast 800 Farbtönen (FOTO)

Braunschweig (ots) -Die Wandbeschichtungen aus Lehm, ein Gemisch aus Ton, Sand undSchluff, besitzen die Fähigkeit zum Feuchteausgleich und sind wichtigfür die Wohngesundheit. Mit fast 800 Farbtönen zeigt der Öko-PionierAURO die fertig gemischten COLOURS FOR LIFE Profi-Lehmfarben. Siesind gut fürs Raumklima, ästhetisch und strahlen eine gewisseNatürlichkeit aus. Dank der eingesetzten konsequent mineralischenPigmente sind jetzt viele Farbvarianten mit der nachhaltigenWandfarbe möglich.Ein weiterer Vorteil: Die Farbnuancen lassen sich immer wiederidentisch abtönen, somit ist der gleiche Farbton zu einem späterenZeitpunkt sichergestellt. Die samtmatten Anstriche sind atmungsaktivund sehr feuchtigkeitsregulierend. Aufgrund des eingesetzten hellenLehms sind sie fein und glatt, sie wirken besonders ansprechend.Die cremeweiße Variante der Profi-Lehmfarbe ist völlig frei vonjeglichen Konservierungsmitteln und "allergikerfreundlich" getestet.Mit den pflanzlichen und mineralischen Rohstoffen wird die Umweltgeschont und am Ende des Lebenszyklus können die Produkte kompostiertwerden. Wegen der umweltfreundlichen Rezeptur wirken die stilvollenFarbtöne besonders authentisch und ästhetisch. Das Konzept,leistungsstarke Naturprodukte mit hohem Qualitätsanspruchherzustellen, ist einzigartig. Die Inhaltsstoffe der Produkte sindlückenlos deklariert und zu finden auf auro.de.Die Profi-Lehmfarbe in cremefarbenem Weiß und COLOURS FOR LIFE isterhältlich in 1 Liter, 2,5 Liter und 10 Liter mit Reichweiten von biszu 9m², 23m² und 90m². Die Preise der bunten Farbtöne sind in fünfPreiskategorien gestaffelt.Link COLOURS FOR LIFE Farbtonauswahl und mehr Informationenhttp://ots.de/D9brOgProduktlink Profi-Lehmfarbe http://ots.de/D4acL8Mehr Informationen zum AURO-Sortiment sowie den nächstgelegenenHändler finden Sie über die Händlersuche auf der Homepage www.auro.deÜber AURODas Unternehmen AURO wurde 1983 als GmbH gegründet und 1998 in dieAURO Pflanzenchemie AG umgewandelt. Der Sitz der Aktiengesellschaftist Braunschweig. AURO ist konsequenter Vorreiter im Bereichökologischer Farben, Holzpflege und Reinigungsprodukte. Seit jehersetzt das Unternehmen für seine Farben, Lacke, Lasuren, Öle, Wachse,Reinigungs- und Pflegemittel bewusst auf Stoffe, die aus pflanzlichenund mineralischen Quellen stammen. Die stilvollen Farbtöne wirkenwegen der umweltfreundlichen Rezeptur besonders authentisch undästhetisch. Das Konzept, leistungsstarke Naturprodukte mit hohemQualitätsanspruch herzustellen, ist einzigartig. Gründer undÖko-Pionier Dr. Hermann Fischer setzt sich bereits seit Ende der70er-Jahre für eine "grüne Chemie" ein, also dafür, Alltagsproduktenicht mehr auf Erdölbasis, sondern auf der Grundlage von Pflanzen,Algen, Mikroorganismen und mineralischen Stoffen herzustellen. Fürdas Engagement wurde er mit zahlreichen Preisen wie dem Umweltpreis"Friends of Earth" ausgezeichnet und von WWF und Capital zumÖkomanager des Jahres gewählt. Produziert wird am StandortDeutschland. Alle Produkte sind im Inland in über 700 Fachgeschäftenerhältlich. Der Export erfolgt ins europäische Ausland sowie nachNordamerika, Kanada und Asien. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigendas Engagement der Firma AURO.Pressekontakt:AURO Pflanzenchemie AGNadine SchraderAlte Frankfurter Str. 21138122 BraunschweigTel.: 0531 - 281 41 32schrader@auro.deOriginal-Content von: AURO Pflanzenchemie, übermittelt durch news aktuell