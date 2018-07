Positives Messefazit: Rund 50.000 Besucher aus über 90 Ländern sichten die Trends des kommenden Sommers auf der Modemesse Panorama Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Zufriedene Aussteller und Fachbesucher: Kurz vor Ende derdreitägigen Modemesse Panorama Berlin melden die Veranstalter einenerfolgreichen Verlauf. Wie bei der letzten Ausgabe im Januarinformierten sich rund 50.000 Fachbesucher aus 90 Ländern auf dembedeutendsten Mode-Marktplatz in Deutschland. Unter dem Motto"Connecting Communities" präsentierten vom 3. bis 5. Juli 2018 rund800 Brands ihre Damen- und Herrenkollektionen für die Frühjahr/Sommer2019-Saison und tauschten sich über die Herausforderungen der Brancheaus. Auf insgesamt 45.000 Quadratmetern in elf Messehallen zeigtenModemarken aus der ganzen Welt ihre neuen Kollektionen von festlicherAnlassmode bis hin zu den neusten Sports- und Street-Wear Trends,Schuhe und Accessoires sowie ausgesuchte Lifestyle-Artikel. Dienächste Panorama Berlin findet vom 15. bis 17. Januar 2019 statt.Jörg Wichmann, CEO Panorama Berlin: "Viele Besucher, volle Gänge,tolle Markenpräsentation und gute Stimmung. Auf den Flächenüberzeugen frische moderne HAKA und brillante DOB Trendkollektionen.Unsere erweiterten Lifestyle-Bereiche, die wir nun in nahezu jederHalle haben, werden begeistert angenommen. Dazu ein super Feedbackbezüglich unserer neuen Bereiche Panorama Select und Nova Court sowieden über 80 neuen Brands, die zum ersten Mal auf der Panorama Berlinausstellen - ein gelungener Auftakt der Sommer Saison 2019."Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der PanoramaFashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführendenGesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.Weitere Informationen:Panorama Fashion Fair Berlin GmbH, Tom Heise,Chief Communication Officer, Tel +49.30.27.59.560.20,Mail: t.heise@panorama-berlin.com, www.panorama-berlin.comPressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerPressereferentMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell