Positives Feedback auf sensationellen Auftritt von AXOR und hansgrohe auf der weltgrößten Fachmesse der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche ISH 2017 (FOTO)

Die Hansgrohe Group und ihre Marken AXOR und hansgrohe ziehen nachihrem Messeauftritt auf der ISH 2017 ein überaus positives Fazit. Mitmehr als 500 Neuprodukten zündeten die beiden Marken des SchiltacherBad- und Küchenspezialisten auf der weltgrößten Fachmesse derSanitär-, Heizungs- und Klimabranche ein regelrechtesNeuheitenfeuerwerk. Von der Innovations- und Designkompetenzüberzeugten sich an fünf Tagen knapp 61.000 Besucher auf einem 2.000Quadratmeter großen Stand. Die sensationelle LED-Bildschirmflächebeeindruckte schon beim Betreten der Frankfurter Festhalle. Dasjeweils neue Image der Marken AXOR und hansgrohe ging in einerzweigeteilten Standgestaltung auf. So zog AXOR in edlem Schwarz mitdem Claim "Form Follows Perfection" die Blicke auf Brausen undArmaturen für luxuriöse Ansprüche. Die Marke hansgrohe machte inihrer Armaturen-, Brausen- und Küchenwelt "Die schönsten Momente mitWasser" zum Erlebnis. "Die ISH 2017 war eine ideale Plattform, unserebeiden starken Marken AXOR und hansgrohe mit ihren Produktneuheiteneinem weltweiten Publikum zu präsentieren", so Thorsten Klapproth,Vorsitzender des Vorstands. "Wir freuen uns über das positiveFeedback der Fachbesucher und Endkunden und besonders über diezahlreichen anerkannten Preise. Das bestätigt unseren Weg, mitProduktinnovationen für Bad und Küche einen echten Mehrwert für jedenNutzer zu schaffen und Wasser zu einem emotionalen Erlebnis zumachen."Ausgezeichnete ProduktinnovationenEin wahrer Preisregen bestätigte den Erfolg derProduktinnovationen vor und während der Messe: Bei der Verleihung der"iF gold awards" am 10. März in München wurden die Zero und SelectStilvarianten der neuen Armaturenkollektion AXOR Uno mit deminternational anerkannten Preis ausgezeichnet. Mit ihren Marken AXORund hansgrohe erhielt die Hansgrohe Group insgesamt neunAuszeichnungen und belegt 2017 Platz 6 im iF Ranking. Damit ist dieHansgrohe Group bestes deutsches Unternehmen sowie besterSanitärhersteller im Ranking und lässt unter rund 2.000 gelistetenFirmen erneut auch namhafte Unternehmen wie Audi, BMW oder Applehinter sich. Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)zeichnete die Duschsteuerung hansgrohe RainSelect, die dankgroßflächiger Tasten die Steuerung mehrstrahliger Wellness-Brausenzum Kinderspiel macht, mit dem Produkt-Award "Badkomfort fürGenerationen" aus. Die gemeinsam mit den Gestaltern Barber Osgerbyrealisierte Duschsteuerung AXOR One würdigten die Leser derFachzeitschrift Si-Informationen mit dem "Best of SHK Award".Nicht nur das Design, auch die Qualität der Produktneuheiten wurdeauf der ISH bestätigt. TÜV Süd zertifizierte die neuen hansgroheEdelstahlspülen mit einem Siegel für baumustergeprüfte Küchenspülen.Das unabhängige Test-, Inspektions- und ZertifizierungsunternehmenKIWA überreichte Hansgrohe das "Swedish Type Approval" Zertifikat für241 Produkte, wobei weitere 900 folgen werden. Das Zertifikatbescheinigt trinkwasserführenden Produkten Gesetzeskonformität mitder im Juli 2017 in Kraft tretenden schwedischen Bauregulierung. EinMeilenstein für Hansgrohe in den skandinavischen Märkten.Marken erlebenGemeinsam mit Kunden und Geschäftspartnern wurde der erfolgreicheMesseauftritt auf der ISH 2017 gleich zweimal gefeiert. DiePremiummarke hansgrohe veranstaltete als neuer Titelsponsor improfessionellen Radsport ein Radsimulator-Rennen um den Hauptgewinn,eine hansgrohe Showerpipe. Der BORA-hansgrohe Radprofi EmanuelBuchmann, deutscher Straßenmeister 2015 und Gewinner der 8. Etappeder Tour de France 2016, gab den Gästen vor dem Start wertvolleTipps. AXOR widmete einen Abend der Perfektion in Design und Musikmit einem fulminanten Gastspiel von Starpianist Joja Wendt auf einemSteinway & Sons Flügel. Außerhalb des eigenen Messestands gab dieMarke als Gastgeber der AXOR Talks im Rahmen des Trendforums "Pop UpMy Bathroom" zu den Themen smarte Hotelbadezimmer, Individualisierungim Hotelbadezimmer und Bathroom-Sharing-Konzepte neue Impulse.Über die Hansgrohe GroupDie Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg istmit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Qualität, Innovation undDesign führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihrenArmaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group demWasser Form und Funktion. Die 116-jährige Firmengeschichte istgeprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mitunterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmaturoder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 17.000aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebigeQualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros undVertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kundenweltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Markenund Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunterüber 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellungressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischenHandeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweitpräsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder imhöchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohenQualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch dieProduktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zweiin Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in Chinabefinden. 2016 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von1,029 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund4.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 60 Prozent inDeutschland.Mehr zur Hansgrohe Group und ihren Marken AXOR und hansgrohe erfahrenSie auch unter:www.facebook.com/axor.designwww.facebook.com/hansgrohewww.twitter.com/hansgrohe_priF Designführer der SanitärbrancheIm aktuellen Ranking des International Forum Design (iF) derbesten Unternehmen der Welt in Sachen Design belegt die HansgroheGroup mit ihren Marken AXOR und hansgrohe Rang 6 unter rund 2.000gelisteten Firmen. Mit 1040 Punkten lässt der Schiltacher Armaturen-und Brausenspezialist nicht nur namhafte Marken wie Audi, BMW oderApple hinter sich, sondern belegt erneut den Spitzenplatz derSanitärbranche.www.hansgrohe.com/design