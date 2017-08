München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. zieht ein positives Fazit zu ihrem Projekt "IdAAusbilderqualifikation". Dem betrieblichen Ausbildungspersonal inUnternehmen kommt bei der Ausbildung von Asylbewerbern eine wichtigeRolle zu, die zusätzliche Kompetenzen und Kenntnisse erfordert. Diesewurden den Ausbildern im Projekt vermittelt. Die "IdAAusbilderqualifikation" startete im Januar 2016 und endete im Juli2017.vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt erklärt: "Das Projekt,IdA Ausbilderqualifikation' ist in den Unternehmen auf großenAnklang gestoßen. 677 Mitarbeiter aus 352 Betrieben haben an unserenWorkshops in ganz Bayern teilgenommen. Während der Projektlaufzeitwurden 76 Workshops durchgeführt." Der Arbeitsalltag in Deutschlandbringt für Menschen aus anderen Kulturkreisen neue Gewohnheiten undRegeln mit sich. Um diese kulturellen Unterschiede bei derIntegration in Arbeit und Ausbildung zu meistern, hat die vbw dasProjekt ins Leben gerufen. "Die Unternehmensmitarbeiter erhielten ineintägigen Seminaren wichtige Informationen zur Vertiefung ihrerinterkulturellen Kompetenzen. Außerdem hatten sie Gelegenheit, sichüber ihre Erfahrungen auszutauschen und offene Fragen zu klären.Jetzt sind sie bestens darauf vorbereitet, sich im neuenAusbildungsjahr besonders auf die Belange von Azubis mitMigrationshintergrund einzustellen", so Brossardt.Das Projekt richtete sich an Betriebe, die bereits Jugendliche mitFluchthintergrund beschäftigten oder diese zukünftig in einAusbildungsverhältnis übernehmen wollten. Die Workshops warenkostenlos und wurden bayernweit angeboten."IdA Ausbilderqualifikation" wurde finanziert durch die vbw, diebayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber bayme vbm sowie dasBayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie undTechnologie. Das bbw - Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.war für die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Die "IdAAusbilderqualifikation" ist Teil des Maßnahmenprogramms "IdA -Integration durch Ausbildung und Arbeit", das die vbw und bayme vbmgemeinsam mit der Staatsregierung und der Regionaldirektion Bayernder Bundesagentur für Arbeit aufgelegt haben. Finanziell engagiertsich die vbw mit 6,7 Millionen Euro.Im Oktober 2017 geht das Projekt in die zweite Runde. Gemeinsammit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus,Wissenschaft und Kunst startet die vbw dann das Anschlussprojekt "IdALehrer- und Ausbilderworkshop Flüchtlinge gemeinsam ausbilden".Pressekontakt:Eva Schirmbeck, 089-55178-375, eva.schirmbeck@ibw-bayern.de,www.vbw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell