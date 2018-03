Positiver Ausblick trotz verhaltener Geschäftsentwicklung in Agenturen / Ergebnisse des GWA Frühjahrsmonitors 2018

Frankfurt am Main (ots) - Die Geschäftsentwicklung in den GWAAgenturen war im letzten Jahr stabil. Jedoch schwächte sich dasUmsatzwachstum auf einen Prozentpunkt ab. Dies begründet sich vorallem in Umsatzrückgängen bei 44 Prozent der Agenturen. Das sindeinige Ergebnisse des aktuellen GWA Frühjahrsmonitors, mit dem derGesamtverband Kommunikationsagenturen GWA jährlich dieGeschäftsentwicklung seiner Mitglieder erhebt.Für das laufende Geschäftsjahr sind die Aussichten der Agenturenpositiver. Deutlich weniger rechnen hier mit Einbußen. Etwa 54Prozent des Agenturumsatzes für 2018 sind aktuell schon sicher odervertraglich zugesichert. Während die Rendite 2017 durchschnittlichbei 9,8 Prozent lag, prognostizieren die Agenturen für das aktuelleJahr etwa 10 Prozent.Wachstumstreiber der Agenturen ist mit Abstand Online Marketing.65 Prozent der Befragten gaben an, dass dies zu den wichtigstenArbeitsbereichen zählt. Auch Markenführung und Kommunikationskonzeptewurden 2017 stärker als noch im Vorjahr nachgefragt. Von denKundenbranchen treibt vor allem die Automobilbranche dasAgenturgeschäft. Aber auch Nahrungs- und Genussmittel,Pharma/Healthcare und Finanzdienstleistungen gehören zu den Top 5Wirtschaftszweigen. Im Vergleich zum Vorjahr generierten auchAnlagen- und Maschinenbauer - und damit B2B Kommunikation - deutlichmehr Umsätze für Agenturen.Die wachsende Bedeutung der Agenturbranche als Arbeitgeber zeigtsich beim Blick auf die Personalstruktur: Über die Hälfte derAgenturen hatte 2017 mehr festangestellte Mitarbeiter als noch imVorjahr. Während der Anteil der freien Mitarbeiter weitestgehendgleich blieb, gab es weniger Praktikanten als noch 2016. Entsprechendinvestierten die GWA Agenturen 2017 deutlich mehr in Personal sowieauch in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. DerFachkräftemangel beschäftigt die Branche weiterhin: etwa die Hälfteder Agenturen verfügen über ein dezidiertes Budget für Maßnahmen zurMitarbeitergewinnung. Gut ein Viertel der Befragten rekrutiert neueMitarbeiter auch im - vorrangig europäischen - Ausland.Erstmals wurde in der Erhebung das Thema Vielfalt in Agenturenuntersucht. Etwa 17 Prozent der GWA Agenturen verfügen über eindezidiertes Diversity Programm. Im Fokus stehen dabei vor allemVielfalt im Hinblick auf Geschlecht und Herkunft. Aber auch religiöseAspekte und Behinderungen finden Berücksichtigung. Von Kundenseitewurden Diversity Maßnahmen bisher bei 9 Prozent der Agenturennachgefragt.Die Ergebnisse des GWA Frühjahrsmonitor 2018 finden Sie unter:http://bit.ly/2tQfRJJPressekontakt:Simone ReifenbergerTel.: 069/256008-29E-Mail: simone.reifenberger@gwa.deWebsite: www.gwa.deOriginal-Content von: Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V., übermittelt durch news aktuell