Mainz (ots) -Die ZDF-Übertragungen von den European Championships sind auf eineüberaus positive Resonanz bei den Zuschauern gestoßen.Durchschnittlich 2,04 Millionen verfolgten bisher dieLive-Berichterstattung aus Glasgow. Das entspricht einem Marktanteilvon 14,6 Prozent. Besonders am Sonntag, 5. August 2018, dem erstenlangen EC-Sendetag im ZDF, ließen sich viele Zuschauer daserfolgreiche Auftreten der deutschen EM-Teams in Schottland nichtentgehen. So waren beim Europameisterschaftstriumph von SchwimmerFlorian Wellbrock über 1500m 2,63 Millionen ZDF-Zuschauer dabei(Marktanteil: 15,9 Prozent). Auch den Sieglauf des deutschenRuder-Achters, die erfolgreichen Wettkämpfe der Bahnradsportler sowiedie Übertragungen der Turnwettbewerbe sahen jeweils mehr als zweiMillionen Zuschauer an den TV-Bildschirmen.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrman: "Das war ein großartiger Start, dieZuschauer haben dieses neue Format sofort angenommen. UnserProgrammkonzept, zwischen den Sportarten hin- und her zu wechseln,ist voll aufgegangen. Die Quoten sind prima und reichen teilweiseschon an die Wintersportwochenenden heran."Am Dienstag, 7. August 2018, setzt das ZDF ab 9.05 Uhr seineBerichterstattung von den European Championships in Berlin undGlasgow fort. Im Blickpunkt wird dann neben den Bahnrad- undSchwimmwettbewerben in der schottischen Metropole das BerlinerOlympiastadion mit den Leichtathletik-Europameisterschaften stehen.https://presseportal.zdf.de/pm/die-european-championships-im-zdf/https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell