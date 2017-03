Positive Wahrnehmung des Tennis-Umfelds auf Sky mit starkem Abstrahleffekt auf Marke Gant

Unterföhring (ots) - - Auszug aus Werbewirkungsstudie von SkyMedia im Umfeld verschiedener Sportumfelder auf Sky - Gant hatte imexklusiven Tennis-Umfeld auf Sky während Wimbledon-Berichterstattung2016 geworben - Durch Buchung auf Sky konnte Gant ihre Marke positivaufladen und Weiterempfehlungsrate und Kaufrelevanz steigernUnterföhring, 6. März 2017 - Die Live-Tennis-Berichterstattung aufSky wird von den Zuschauern als besonders hochwertig, kompetent undmitreißend wahrgenommen. Diese gute Beurteilung des Sport-Umfelds vonSky hat einen positiven Einfluss auf die Werbewirkung. So hatte dieUS-Amerikanische Premium-Lifestylemarke Gant im Umfeld der SkyTennis-Übertragung von Wimbledon geworben. Die Weiterempfehlungsratevon Gant im Tennis-Umfeld lag bei Werbe-Kennern im Vergleich zuWerbe-Nichtkennern um 41 Prozent höher. Die inhaltliche Passung imTennis-Umfeld ist bei Werbe-Kennern um 117 Prozent höher als beiWerbe-Nichtkennern. Das belegen Auszüge aus einerWerbewirkungsstudie, die Sky Media in Zusammenarbeit mit NielsenSports im Umfeld verschiedener Sportumfelder durchgeführt hat. DieStudie bietet umfassende Einblicke in die Wahrnehmung und denKommunikationserfolg der Werbepartner auf Sky in den verschiedenenSportumfeldern.Die positive Wahrnehmung des Tennis-Umfelds auf Sky hat ein hohesTransferpotenzial für die Werbepartner. Sky Seher beurteilen dieLive-Tennis-Übertragung besser als auf anderen Sendern. Sky wird alskompetent, zuverlässig und hochwertig wahrgenommen. Gant profitiertevon dem Sky Tennis-Umfeld und konnte durch ihre Kampagne im Umfeldder letztjährigen Wimbledon Tennis-Übertragungen einen sehr positivenWerbeimpact erzielen. Die Marke Gant erreichte durch die Präsenzeinen Image-Uplift von durchschnittlich 48 Prozent. Gant wird vonWerbe-Kennern als sympathischer, hochwertiger und vertrauenswürdigerangesehen. Zudem konnte Gant die Kaufrelevanz um 11 Prozent beiWerbe-Kennern steigern.Swana Walters, Online Marketing Manager Gant Germany: "Wir sindmit den Ergebnissen der Studie sehr zufrieden, da sie den Beweisliefern, dass unsere TV-Kampagne im Rahmen von Wimbledon 2016 einenstarken Werbeeffekt hatte. Auf Sky finden wir zudem genau dierichtige Zielgruppe für unsere Marke."Tennis-Seher auf Sky: Qualitätsbewusste TrendsetterIm Rahmen der Studie wurde auch das Konsumverhalten derTennis-Zuschauer auf Sky abgefragt. Die Zuschauer bleiben bei einerMarke, wenn sie mit ihr zufrieden sind. Außerdem ist ihnen beimEinkauf die Qualität wichtiger als der Preis. Gerne probieren sieauch neue Produkte aus. Hinsichtlich der Werbung sind dieTennis-Zuschauer auf Sky gut aktivierbar. Werbung gibt manchmal rechtnützliche Hinweise über neue Produkte sowie einen guten Überblicküber aktuelle Trends und Produktneuheiten. Zudem gaben mehr als einDrittel der Befragten an, durch Werbung schon häufiger aufinteressante Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam geworden zusein.Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media: "Die aktuelleWerbewirkungsstudie liefert eindrucksvolle Rückschlüsse auf die hoheQualität des Tennis-Umfelds auf Sky. Marken wie Gant können auf Skydie Weiterempfehlungsrate und die Kaufrelevanz steigern und ihrMarkenprofil verbessern."Methodik:Für die Studie wurden vom Marktforschungsunternehmen NielsenSports Deutschland GmbH im Auftrag von Sky Media mehr als 1.400 SkyZuschauer mit einem Zugang zum Sky Sport-Paket in Online-Interviews(CAWI) befragt. Die bisherigen Befragungswellen fanden im Juli sowieEnde Oktober statt.Über Sky Media:Sky Media ist einer der führenden Multiscreen- undDigitalvermarkter in Deutschland. Das Tochterunternehmen von SkyDeutschland verantwortet den Werbezeitenverkauf von über 38exklusiven TV-Sendern - darunter neben allen Bewegtbild-Angeboten vonSky auch 22 Partnerkanäle - und die Vermarktung des mobilen ServiceSky Go, des On-Demand-Angebots Sky On Demand sowie derOnlineplattform sky.de. Mit einem 360-Grad-Angebot über sämtlicheVerbreitungswege - TV, Online, Mobile, Out-of-Home - setzt Sky Mediaim Markt Maßstäbe für die aufmerksamkeitsstarke Inszenierung vonMarken und gilt als einer der wichtigsten Treiber für dieVermarktungsmodelle der Zukunft. Mehr Infos unter www.skymedia.desowie auf Twitter, Facebook und Instagram.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlBusiness Communications / External CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkyMediaDEOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell