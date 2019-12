Positive Stimmung in MOE / Wirtschaft in Mittel- und Osteuropa wächst - Kreditversicherer Coface erwartet aber Verlangsamung

Mainz (ots) - Die Wirtschaft in den mittel- und osteuropäischen Ländern (MOE)wird 2020 voraussichtlich um 3,2 Prozent wachsen, nach 3,6 Prozent in diesemJahr. Das prognostiziert der internationale Kreditversicherer Coface in einerStudie zu den 500 größten Unternehmen in MOE. 2017 und 2018 betrug dasBIP-Wachstum in der Region 4,6 bzw. 4,3 Prozent. Dies waren die höchsten Werteseit 2008. "Die Beschleunigung der Wirtschaft war vor allem auf die gestiegeneInlandsnachfrage zurückzuführen, insbesondere auf den deutlichen Rückgang derArbeitslosigkeit und den starken Lohnanstieg, wovon die Haushalte profitierten",erklärt Grzegorz Sielewicz, Volkswirt bei Coface für MOE.Neben dem privaten Konsum wurde das Wachstum durch einen Anstieg deröffentlichen und privaten Investitionen gestützt. Die günstigenmakroökonomischen Rahmenbedingungen hatten auch Auswirkungen auf dieZahlungsfähigkeit von Unternehmen in der Region. Die Insolvenzen sanken 2018 um4,2 Prozent. Trotz dieser positiven Entwicklung hatten auch die MOE-Unternehmenvermehrt Schwierigkeiten. "Die niedrige Arbeitslosenquote hat zu einemArbeitskräftemangel geführt, der für die Unternehmen sowohl bei ihrer täglichenArbeit als auch bei ihrer möglichen Expansion zum Haupthindernis wurde", soGrzegorz Sielewicz. Zudem waren hohe Kapazitätsauslastungen, steigendeProduktionskosten und direkte und indirekte Auswirkungen der externenVerlangsamung für die Unternehmen von Bedeutung.Der private Konsum dürfte nach Einschätzung von Coface weiter der wichtigsteWachstumstreiber bleiben, wenngleich die begrenzte Beschleunigung derInvestitionen in Anlagevermögen und die geringeren Exporte das BIP-Wachstumdämpfen werden. Darüber hinaus geben die wirtschaftliche Verlangsamung in derEurozone, der Handelsstreit zwischen den USA und China und der unklare Prozessdes Rückzugs der Briten aus der EU den Exporteuren Anlass zur Sorge."Da die Volkswirtschaften in Mittel- und Osteuropa meist sehr offen für externeMärkte sind, wird sich die schwächere Auslandsnachfrage nicht nur in denWachstumsraten, sondern auch schrittweise über die Insolvenzstatistikmanifestieren", erwartet Grzegorz Sielewicz. In diesem Zusammenhang werdenBranchen leiden, die stark von ausländischen Märkten abhängig sind, wie dieAutomobilindustrie und die Zulieferer von Teilen und Komponenten, nämlich dieChemie- und Metallindustrie.Mehr Infos: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51597/4463759OTS: Coface DeutschlandOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell