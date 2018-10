Positive Entwicklung: dm festigt Spitzenposition - 8,1 Mrd. Euro Umsatz in Deutschland, 10,7 Mrd. Euro Umsatz in Europa im Geschäftsjahr 2017/18 (FOTO)

Karlsruhe (ots) -1. dm-drogerie markt erreicht Spitzenwerte bei Kundenbefragungenund Kundenbewertungen2. Nachfrage begünstigt Drogeriemärkte - dm festigtSpitzenposition - 578 Mio. Kundenbesuche im Geschäftsjahr2017/18 in Deutschland3. Digitalisierung ermächtigt Kunden - individuelleSmartphone-Nutzung und Yammer-Gruppen intensivieren Dialog inallen dm-Märkten4. Mehr als 40.000 Menschen bilden zum 30. September 2018 dieArbeitsgemeinschaft dm in Deutschland - 60.000 in Europa5. 2.000 neue, attraktive Ausbildungsplätze - 20 JahreDrogistenausbildung bei dm - Jubiläum Abenteuer Kultur6. 3.800 ehrenamtliche Organisationen und 4 Mio. Kunden beteiligensich an "HelferHerzen 2018" - Auftakt beim Bürgerfest desBundespräsidenten - 2 Mio. Euro Unterstützung für Ehrenamt7. dm unterstützt den Deutschen Hebammenverband - Hebammenverbandund unterstützende Initiativen beantragen bei UNESCO Aufnahmeals Immaterielles Weltkulturerbe8. dm Deutschland wiederholt die Spendenaktion "Giving Friday" am23. November - Fünf Prozent des Tagesumsatzes werden gespendet- Hersteller beteiligen sich erstmals mit einer weiteren5-Prozent-Spende vom Tagesumsatz9. Zehn Jahre "Singende Kindergärten" - dm-Initiative fördertneben Stimmbildung und Bewegung auch die Integration10. Kooperation "Digitale Bildung" mit dem ZKM in Karlsruhe -Schulungsprogramm für dm-Mitarbeiter11. dm unterstützt NABU-Aktion "Insektensommer" - App"Insektenwelt" schafft Sensibilisierung und Beteiligung vielerBürger12. dm gründet Rezyklat-Forum gemeinsam mit Herstellern -Bewusstsein bei Bürgern fördern und Kreislaufkonzepteetablieren - Verpackungen von alverde NATURKOSMETIK seitFebruar 2018 mit hohem Rezyklatanteil - Bei dm-MarkenRecyclingfähigkeit und Verpackungsreduktion als zentrale Ziele2018/1913. Ausbau des stationären Geschäfts - 1.956 dm-Märkte inDeutschland (plus 64) - 578 Mio. Kundenumsätze summieren sichauf 8,1 Mrd. Euro Umsatz im GJ 2017/2018 in Deutschland - 10,7Mrd. Euro Gesamtumsatz in 13 Ländern und 3.566 dm-Märkten inEuropa14. Expansion und Regeneration verbessern Marktchancen - rund 140Mio. Euro Investitionen in dm-Märkte in Deutschland - aktuell1,2 Mio. qm Verkaufsfläche in Deutschland - im laufenden GJ2018/19 erneut 140 Mio. Euro Investitionen und mindestens 70weitere dm-Märkte geplant15. Inspirieren und kuratieren - dm steht für Schönheits- undGesundheitskompetenz, beide Bereiche wachsen - undkonzentriert sich daneben auf die drogistischen SortimenteHaushalt, Baby, Foto und Tiernahrung16. Omni-Channel nimmt Gestalt an - Click&Collect nimmt Fahrt auf- stationäre Stärke und Ausweitung des Angebotes im Onlineshopfinden Anklang bei Kunden - Onlineumsatz liegt bei mehr als100 Mio. Euro17. dm-Marken sind die Säulen des Erfolgs laut Kundenbarometer2018 - gute Testergebnisse für Balea & Co im GJ 2017/1818. Startup-Marken und Indie-Brands wie "share" sind attraktiv fürjunge Konsumenten - dm-exklusive Kooperationsmarken"Langhaarmädchen", "Strassenkicker" mit Lukas Podolski, "LVLYby Paola Maria" und neue Marke "183 Days" erfolgreichgestartet19. Lohnende Investition: GLOW by dm - in Berlin 10.000 Ticketsverkauft - zahlreiche Beauty-Marken stellen Produktneuheitenvor20. Investitionen auch in IT - jeweils 20 Mio. im alten und neuenGeschäftsjahr - dm-IT-Tochtergesellschaft FILIADATA heißt mitBeginn des GJ 2018/2019 dmTECH21. dm investiert massiv in die Großprojekte "Zentrale Karlsruhe"und "Verteilzentrum Wustermark" - im GJ 2017/2018 rund 120Mio. Euro - im laufenden GJ erneut 100 Mio. EuroSehr geehrte Damen und Herren,wir leben in dynamisch bewegten Zeiten. Die Digitalisierungunserer Organisationen und unserer Kommunikation fordert unspermanent heraus, die gesellschaftlichen Entwicklungen inDeutschland, Europa und der Welt bergen Chancen und Risiken, vorallem aber auch Verpfichtungen.Wir bei dm-drogerie markt fühlen uns bei allen unserenEntscheidungen dem Prinzip verpflichtet, das dm-Gründer Prof. Götz W.Werner prägnant formuliert hat: "Die Wirtschaft ist für die Menschenda und nicht die Menschen für die Wirtschaft." Wir halten es auch mitImmanuel Kant, der überzeugt war, dass der Mensch jederzeit Zweck undniemals bloß Mittel sei.Deshalb haben wir bei dm zwei unternehmerische Ziele definiert:Wenn wir auf das gerade abgelaufene Geschäftsjahr zurückschauenund wenn wir Ihnen bei unserer jährlichen Rückschau auch über unserePerspektive für das nun laufende Geschäftsjahr berichten wollen, danngeht es darum, für die Menschen eine bevorzugte Einkaufsstätte fürdrogistische Sortimente und Services sein zu wollen und eineexzellente Händlerleistung zu erbringen - zum Wohle unserer Kunden.Wir haben aber auch den Anspruch, als Arbeits- undWirtschaftsgemeinschaft gesellschaftlich relevant zu sein undnachhaltig nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern auch insozialer, ökologischer und kultureller Hinsicht zu handeln, um diedemokratische Grundordnung und die bewährte Soziale Marktwirtschaftin Deutschland und in unseren verbundenen Ländern in Europa zufestigen.Deshalb haben wir unsere Berichterstattung zum alten und neuenGeschäftsjahr gegliedert. Wir informieren Sie zunächst über dieResonanz unserer Kunden und die Situation im Einzelhandel, zweitensüber uns als Arbeitsgemeinschaft, drittens über unserebürgerschaftlichen Engagements und viertens - last but not least -über unsere Händlerleistung mit entsprechenden Kennziffern.Unsere Pressemappe, die von dm in Österreich sowie weitere Bilderund Grafiken zur honorarfreien Verwendung finden Sie unter:https://newsroom.dm.de/latest_news/tag/pressekonferenzHerzliche GrüßeHerbert Arthen