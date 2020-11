Positive Entwicklung bei dm-drogerie markt im Geschäftsjahr 2019/2020

Karlsruhe (ots) - dm-drogerie markt hat heute im Rahmen der Jahrespressekonferenz über die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2019/2020 berichtet.Die einleitenden Worte von Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm, die Pressemappe mit ausführlichen Informationen zu den Themen sowie honorarfreie Bilder finden Sie unter: www.dm.de/pressemappe2020 (http://www.dm.de/pressemappe2020)Die Themen im Überblick:1. Sicherheit und Fürsorge: dm investiert insbesondere in den Schutz von Mitarbeitern und Kunden2. Sichere Zukunftsperspektiven: Gelungener Start ins Berufsleben mit dm-drogerie markt3. dm reagiert auf Lockdown: Online-Bestellungen per "Express-Abholung" bereits nach drei Stunden im ausgewählten dm-Markt verfügbar4. Attraktives Online-Angebot von dm überzeugt Kunden: Der Umsatz auf dm.de verdoppelt sich5. Omni-Channel-Retailing: "Mein dm-App" inzwischen mehr als 3,7 Millionen Mal installiert - App-Bestellungen generieren rund die Hälfte des Online-Umsatzes6. dm-Paketservice: In Online-Shops einkaufen und bequem in den dm-Markt liefern lassen7. Fotos direkt drucken: Online bestellen und nach zwei Stunden im dm-Markt abholen8. Kostenfrei Bargeld abheben ab dem ersten Produkt9. Neu bei dm: Kontaktloses Bezahlen bei dm ohne PIN-Eingabe bis 50 Euro10. Weitere Services im Überblick11. Kundenmonitor 2020: dm begeistert Kunden und ist beliebtester überregionaler Drogeriemarkt Deutschlands12. Preiswertester Anbieter von Drogeriewaren mit Mehrwertsteuersenkung und dm-Dauerpreis-Garantie13. Aktuelle Auszeichnungen14. Integrativ. Intelligent. Automatisiert: dm erhält den Deutschen Logistik-Preis 202015. 8,5 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 - 11,5 Milliarden Gesamtumsatz in den 1.765 dm-Märkten in den 13 europäischen Ländern16. Rund 100 Millionen Euro Investitionen in das Filialnetz in Deutschland im Geschäftsjahr 2019/2020 - Mehr als 120 Millionen sollen in den kommenden Monaten folgen17. Erfolgreiche dm-Marken seit vielen Jahrzehnten18. 25 Jahre Balea: Die beliebteste Handelsmarke feiert Geburtstag19. Denkmit feiert 30 Jahre Kompetenz und Verlässlichkeit in Sachen Sauberkeit20. dm-Markenprodukte: Vielseitig nachhaltig21. Beim dm-Einkauf Verpackungen sparen: dm testet Nachfüllstationen für Pflegeduschen, Wasch- und Spülmittel22. #ForumRezyklat: Großes Engagement für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft23. Umweltneutrale Produkte: Ab Frühjahr 2021 sind die ersten Produkte der dm-Marken erhältlich24. Partner und Partner-Organisationen25. Rund 1,4 Millionen Euro spendet dm mit der HelferHerzen Aktion "Jetzt Herz zeigen!" an 1.750 ehrenamtliche Projekte in ganz Deutschland26. "Singende Kindergärten" unterstützt Erzieherinnen und Erzieher auch 2020 mit Online-Workshops27. dm spendet 25.000 Euro als Corona-Soforthilfe für Hebammen in Not28. Gemeinsam für die Allerkleinsten: dm kooperiert mit dem Bundesverband "Das frühgeborene Kind" e. V.29. Hört, lauscht und staunt: Bachakademie Stuttgart und dm-drogerie markt starten Gesangsprojekt für 1.000 Schüler30. Musik bringt zusammen: Die Kammerphilharmonie Bremen und dm starten im November das Projekt "Music Lab - Join the sound"31. Neue Partnerschaft: dm und "Movember" setzen sich für Männergesundheit ein und machen den November zum Spendenmonat Falls Sie Fragen dazu haben oder ein Interview mit einem der dm-Geschäftsführer wünschen, sind wir gerne für Sie da.Pressekontakt:Herbert Arthendm-drogerie marktTelefon: +49 721 5592 1195herbert.arthen@dm.denewsroom.dm.deOriginal-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell