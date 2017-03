Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt lässt Fachkräfte knapp werden - Ärzte, Ingenieure und IT-Spezialisten sind besonders rar

Düsseldorf (ots) - Volkswirt Mariano Mamertino vom JobportalIndeed kommentiert die heute veröffentlichten Zahlen derBundesagentur für Arbeit: Das Angebot an Fachkräften wird immerenger. Vor allem IT-Positionen, Ingenieure und medizinischesFachpersonal sind schwer zu finden, zeigen Indeed-Daten.Wie die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen,setzt sich auch im Monat Februar die positive Entwicklung amArbeitsmarkt fort. So stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigBeschäftigten saisonbereinigt im Februar 2017 um 59.000 Personen auf43,59 Millionen im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenzahl sankim Jahresvergleich sogar um 149.000 Menschen."Diese Entwicklung ist erfreulich für den deutschen Arbeitsmarkt.Allerdings macht das immer enger werdende Fachkräfteangebot denArbeitsmarkt ganz klar zu einem Nachfragemarkt, mit wenigenqualifizierten Fachkräften auf der Angebotsseite", erläutert MarianoMamertino, der für Europa verantwortliche Volkswirt des weltweitführenden Jobportals Indeed. "Der Fachkräftemangel ist in Deutschlanddefinitiv schon längst angekommen."21,4% der Stellen in Deutschland sind schwer zu besetzenIndeed verglich Ende 2016 die Arbeitsmärkte weltweit. Dabeiuntersuchte das Unternehmen, in welchen Ländern am meisten Stellenmehr als 60 Tage lang ausgeschrieben waren, ein guter Indikator füreinen Mangel an qualifizierten Fachkräften. Deutschland landete dabeiauf dem dritten Platz hinter den USA und Kanada mit einem Anteil von21,4 Prozent aller angebotenen Stellen. Im gleichen Zeitraum 2015beanspruchte Deutschland noch den zweiten Platz hinter den USA,allerdings vergrößerte sich der Anteil schwer zu besetzender Stellenauf dem deutschen Arbeitsmarkt seitdem noch weiter.1. USA (27,5% der Stellen länger als 60 Tage offen)2. Kanada (22,3%)3. Deutschland (21,4%)4. Frankreich (18,3%)5. Indien (17%)Mehr Arbeitskräfte gesucht, Lücken vor allem in Healthcare und ITDie aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) bestätigendiese Entwicklung. Zum einen stieg der Anteil der gemeldeten Stellenzum Vorjahr um 9 Prozent. Der Stellenindex der BA - ein Indikator fürdie Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland - liegt im Februarbei 226 Punkten, also 18 Punkte höher als im Vorjahr. Zusätzlichstieg die durchschnittliche Vakanzzeit im Vergleich zum Vorjahr um 13Tage auf 111 Tage. Aktuelle Indeed-Daten zeigen, dass Personal vorallem in den Kategorien Produktion und Ingenieurwesen gesucht wird."Firmen klagen zunehmend darüber, dass sie bestimmte Stellen fürhochqualifizierte Mitarbeiter immer schwerer oder sogar überhauptnicht besetzen können", so Mamertino. Im Gesundheitswesen, beikomplexen Ingenieursberufen wie Projekt- und Entwicklungsingenieurenund natürlich rund um die Digitalwirtschaft suchen Arbeitgeberhänderingend Nachwuchs und Fachkräfte. Dies belegt auch die aktuelleIndeed-Auswertung der aktuell am schwersten zu findenden Fachkräftein Deutschland.Top 10 der am schwierigsten zu besetzenden Jobs in Deutschland (StandFebruar 2017)*1. Assistenzarzt/-ärztin2. Oberarzt/-ärztin3. Kaufmann/-frau Einzelhandel4. Verkäufer/in Außendienst5. Facharzt/-ärztin6. Projektingenieur/in7. Entwicklungsingenieur/in8. IT Consultant9. Software Engineer10. Business Development ManagerOptimiertes Recruiting kann Talentpool vergrößern"Mittelfristig ist zu erwarten, dass sich der Fachkräftemangeldeutlich auf das Lohnniveau auswirken wird", warnt Mamertino."Steigende Löhne werden sich vor allem in Segmenten mitProduktivitätszuwachs bemerkbar machen. Branchen mit hohem Outputsollten sich auf ein steigendes Lohnniveau gut einstellen können,aber kleinere Unternehmen und Branchen könnten Schwierigkeiten habenmitzuhalten. Im Recruiting ist Kreativität gefragt. Unternehmen, diesich etwas einfallen lassen, um Fachkräfte anzulocken, werden esdeutlich leichter haben. Arbeitgeber sollten auch über dieLändergrenzen hinweg rekrutieren, um Fachkräftelücken zu schließen.Eine erfolgreiche Strategie für internationales Recruiting kannArbeitgebern Zugang zu einem deutlich vergrößerten Pool an Talentenverschaffen."*Nach dem höchsten Anteil von Stellen, die nach 60 Tagen nochnicht besetzt sind. Nur Jobtitel mit mehr als 1.000 aktuell offenenStellen wurden für diese Auflistung berücksichtigt. WeitereAuswertungen, zum Beispiel nach Branchen, sind auf Anfrage gernemöglich.Pressekontakt:Indeed.comIna SteinbachPR Manager DACH & BeneluxEmail: ina@indeed.comTelefon: +49 (0)211 540 317 40Original-Content von: Indeed Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell