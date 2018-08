München (ots) - Das "SommerKino im Ersten" konnte auch dieses Jahrdas Publikum überzeugen: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von14,3 Prozent in der Primetime sahen im Schnitt rund 3,83 MillionenZuschauerinnen und Zuschauer vom 9. Juli bis zum 21. August 2018vielfach ausgezeichnete nationale sowie internationale Produktionenmit Starbesetzung. Damit steigerte die "SommerKino"-Reihe ihrenMarktanteil in der Primetime im Vergleich zum Vorjahr."Von dem oscarnominierten Film aus Schweden 'Ein Mann namens Ove'über den amerikanischen 'Mother's Day' nach Paris zum 'Frühstück beiMonsieur Henri' zum aufrüttelnden Biopic über Nelson Mandela hin zurheimischen 'Grießnockerlaffäre' und als krönender Abschluss: daspreisgekrönte Drama 'Carol' - Das 'SommerKino im Ersten' bot einfacettenreiches Kaleidoskop an Bildern, Lebensgefühlen, Humor undEmotionen. Es hielt viele, verschiedene Angebote für den Zuschauerbereit, sich berühren und unterhalten zu lassen. Diese Mischung anGenres ist beim Publikum gut angekommen", so Volker Herres,Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen."Die positive Resonanz auf unser Programm bestärkt uns in der ARDDegeto darin, unser Publikum auch in Zukunft im Ersten mit besonderennationalen und internationalen Kinoproduktionen zu überraschen. Mitunserem 'SommerKino' hat sich Kino im Fernsehen zu einer echten Markeim Sommer entwickelt. Wir bieten unseren Zuschauerinnen undZuschauern so beste Unterhaltung für lange Sommernächte", soChristine Strobl, Programmgeschäftsführerin der ARD Degeto.Publikumsmagnete: "Ein Mann namens Ove", "Grießnockerlaffäre" und"Monsieur Claude und seine Töchter"Gleich zum Auftakt des "SommerKinos" verfolgten 4,96 MillionenZuschauerinnen und Zuschauer die schwedische Tragikomödie "Ein Mannnamens Ove". Damit erreichte Das Erste einen starken Marktanteil von17,6 Prozent. Auch die französische Familienkomödie "Monsieur Claudeund seine Töchter" begeisterte mit einem Marktanteil von 16 Prozentdas Publikum. Ein echter Publikumsliebling im diesjährigen"SommerKino" war die "Grießnockerlaffäre" (ARD Degeto/BR/ORF): Denvierten Teil der Rita-Falk-Bestsellerverfilmungen sahen 5,04Millionen Menschen - ein Marktanteil von 19,5 Prozent.Die Filme des "SommerKinos im Ersten" sind Koproduktionen undLizenzerwerbe der ARD Degeto für Das Erste.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser,ARD Degeto,Tel.: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny, Dilek Özyildirim,Just Publicity | Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Tel.: 089 / 20 20 82-60,E-Mail: info@just-publicity.comFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell