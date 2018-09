Positionen des IB zur Debatte um ein soziales Pflichtjahr / Spitzengespräch im Gesundheitsministerium am 25.9.2018

Frankfurt am Main (ots) - Für Dienstag, 25. September 2018, hatBundesgesundheitsminister Jens Spahn 18 Spitzenverbände, darunter denInternationalen Bund, eingeladen, um mit ihm über die Vor- undNachteile eines sozialen Pflichtjahres zu debattieren.Der IB hat sich in den vergangenen Wochen dazu klar positioniertund wird morgen von Karola Becker, Mitglied des IB-Vorstands, inBerlin vertreten sein.Hier noch einmal die Forderungen des IB in Zusammenhang mit dieserDebatte.Der Internationale Bund (IB) versteht gesFreiwilligendienste alsBürgerschaftliches Engagement und Bildungsangebot gleichzeitig.Beides führt nur auf der Basis einer freiwilligen Entscheidung zumErfolg. Einen Pflichtdienst lehnt der IB deshalb ab.Um möglichst vielen Interessentinnen und Interessenten einengesetzlich geregelten Freiwilligendienst zu ermöglichen, kann einRechtsanspruch darauf hilfreich sein. Mindestens ebenso wichtig istdie Verbesserung der materiellen Rahmenbedingungen für dieFreiwilligen. Dabei sollte weniger eine Erhöhung des Taschengeldesals vielmehr beispielsweise die kostenlose Nutzung des öffentlichenPersonennahverkehrs, die Beschaffung von Wohnraum oder der kostenloseEintritt in öffentliche Anlagen (Schwimmbäder, Museen etc.) imVordergrund stehen. Darin würde sich gesellschaftliche Anerkennungebenso spürbar ausdrücken wie in der bevorzugten Vergabe von Studien-und Ausbildungsplätzen an ehemalige Freiwillige.Freiwilligendienste müssen arbeitsmarktneutral sein, das heißt siedürfen die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht verhindern odervorhandene Arbeitsplätze ersetzen. Daher fordert der IB einen Ausbauder geldwerten, aber eben nicht primär monetären Unterstützung.Freiwilligendienste müssen inklusiv sein, das heißt sie müssen auchfür Menschen mit Behinderungen, Migrationshintergrund oder sozialenBenachteiligungen offen sein. Auch deshalb ist die Förderung derTräger zu erhöhen, um so den gestiegenen Aufwand in der pädagogischenBetreuung bewältigen zu können.Grundsätzlich sollten die Einsatzstellen als Nutznießer desFreiwilligendienstes den Hauptanteil an der Finanzierung vonTaschengeld und Sozialversicherung für die Freiwilligen tragen.Finanzschwache Einsatzstellen sollten in den Genuss öffentlicherUnterstützung kommen.Die im Laufe eines Freiwilligendienstes erworbenen Kenntnisse undFähigkeiten (non-formale Bildung) müssen stärker gesellschaftlichanerkannt werden.Der Internationale Bund (IB) ist mit seinem Verein und seinenGesellschaften einer der großen Anbieter der Jugend-, Sozial- undBildungsarbeit in Deutschland. Der IB unterstützt Kinder,Jugendliche, Erwachsene und Senioren unabhängig von ihrer Herkunft,Religion oder Weltanschauung dabei, ein selbstverantwortetes Leben zuführen.Der Leitsatz "MenschSein stärken" ist für die mehr als 14.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB Motivation und Orientierung.Mit rund 15.000 Freiwilligen im Jahr ist der IB bundesweit derdrittgrößte Anbieter im Bereich Freiwilligendienste.Pressekontakt:Internationaler BundPressestelleDirk AltbürgerTel. 069 94545112 u. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell