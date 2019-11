Porzellan-Manufaktur Meissen streicht 200 Stellen

MEISSEN (dpa-AFX) - Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen will ein Drittel ihrer Stellen streichen.



Damit reduziere sich die Zahl der Mitarbeiter von 619 auf 418, teilte das Traditionsunternehmen am Donnerstag mit. Zuvor hatte die "Bild" online berichtet. Zu diesem Schritt sehe sich das Unternehmen angesichts eines schwierigen Umfelds in der Porzellanbranche sowie des zu erwartenden wirtschaftlichen Abschwungs gezwungen, hieß es. Zudem wolle man sich von nicht profitablen Standorten trennen./raz/DP/zb