Portugiese wird nach Brexit EU-Botschafter in Großbritannien

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Der ehemalige UN-Botschafter der Europäischen Union, Joao Vale de Almeida, wird die Staatengemeinschaft nach dem Brexit in Großbritannien vertreten.



Der Portugiese werde die EU-Delegation im Vereinigten Königreich vom 1. Februar an führen, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag mit. "Von da an wird das Vereinigte Königreich ein Drittstaat sein." Großbritannien tritt am 31. Januar aus der EU aus.

Vale de Almeida wurde 1957 in Lissabon geboren und ist ein hochrangiger EU-Diplomat. Zuletzt war er von 2015 bis 2019 Botschafter bei den Vereinten Nationen und in den USA (2010-2014)./wim/DP/stw