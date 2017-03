Portola Pharmaceuticals: Diese Aktie könnte ein Knaller werden!

Das kleine Biotech-Unternehmen hat eine aussichtsreiche Produkt-Pipeline. Als Shooting-Star könnte sich ein Gegenmittel entwickeln, das in kurzer Zeit gegen Blutverdünner eingesetzt werden kann. Bisher war es so, dass Patienten, die Gerinnungshemmer nehmen müssen, vor Operationen auf dieses Mittel verzichten müssen und bei Verletzungen, etwa bei einem Unfall, konnten bei diesen Patienten vielfach die Blutungen nicht gestoppt werden.

Portola hat einen Wirkstoff entwickelt, der innerhalb von wenigen Minuten die Blutverdünnung stoppen kann und damit eine Gerinnung wieder möglich ist. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Wirkstoff auf den Status „bahnbrechende Therapie“ gesetzt, was eine schnellere Zulassung ermöglicht. Die Kursgewinne der vorigen Woche waren wegen einer Präsentation des Wirkstoffs vor Fachpublikum entstanden und danach gab es eine kleine Konsolidierung. Wir denken, dass die Aktie noch viel Potenzial hat.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.