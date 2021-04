Portofino stellt Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung für sein Lithiumprojekt Yergo in Catamarca (Argentinien)

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 27. April 2021. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei der Bergbaubehörde der Provinz Catamarca einen Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung zur Durchführung eines ersten Bohrprogramms in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“) auf dem Salar Aparejos in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



