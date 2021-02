Portofino schließt geophysikalische Untersuchung bei Lithiumprojekt Yergo ab

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 17. Februar 2021. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, OTCQB: PFFOF, FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein geophysikalisches Explorationsteam seine Arbeiten vor Ort beim unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“) in der argentinischen Provinz Catamarca abgeschlossen hat. Das Team hat eine VES- (Vertical Electric Soundings)-Untersuchung durchgeführt, die an die vielversprechenden Lithiumergebnisse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



