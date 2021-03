Portofino erhält vielversprechende Gold-in-Boden-Anomalien im Rahmen der Phase-II-SGH-Untersuchungen auf dem Konzessionsgebiet South of Otter (Red Lake)

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 30. März 2021. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, FWB: POTA) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vielversprechende Gold-in-Boden-Ergebnisse aus einer gezielten geochemischen SGH-(Soil Gas Hydrocarbons) -Untersuchung erhalten hat, die im Januar 2021 auf seinem Konzessionsgebiet South of Otter durchgeführt wurde. Diese Ergebnisse ergänzen die zuvor am 5. Januar 2021 gemeldeten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung