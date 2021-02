Portofino entsendet das für die geophysikalische Messung zuständige Team in sein Lithiumprojekt Yergo

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C., Kanada, 2. Februar 2021. Portofino Resources (POR: TSX-V) (POTA: FWB) („Portofino“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein geophysikalisches Team am Standort eingetroffen ist und mit den Arbeiten im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) in der Provinz Catamarca in Argentinien begonnen hat. Die geophysikalischen Vermessungsarbeiten dienen der genaueren Untersuchung der vielversprechenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung