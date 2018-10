Portmeirion: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

An der Börse London schloss die Portmeirion-Aktie am 26.10.2018 mit dem Kurs von 975 GBP. Die Portmeirion-Aktie wird dem Segment "Haushaltswaren & Spezialitäten" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Portmeirion einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Portmeirion jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,54 ist die Aktie von Portmeirion auf Basis der heutigen Notierungen 25 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Home & Office Products" (18,01) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Portmeirion damit 7,29 Prozent über dem Durchschnitt (0,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Home & Office Products" beträgt 7,9 Prozent. Portmeirion liegt aktuell 0,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Portmeirion. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Portmeirion daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Portmeirion von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.