Portman Ridge Finance: Wer hätte das gedacht?

Portman Ridge Finance, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken", notiert aktuell (Stand 04:37 Uhr) mit 3,01 USD beinahe gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Portman Ridge Finance. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Portman Ridge Finance daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Portman Ridge Finance von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Portman Ridge Finance-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Portman Ridge Finance vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 3 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (3,01 USD) ausgehend um -0,33 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Portman Ridge Finance von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Portman Ridge Finance weist derzeit eine Dividendenrendite von 13,38 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Kapitalmärkte") von 5,09 %. Mit einer Differenz von lediglich 8,29 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.