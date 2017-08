Portalwaschanlagen im GTÜ-TV-Test: Nicht immer eine saubere Sache

Stuttgart (ots) -In Deutschland werden täglich rund eine halbe Million Fahrzeuge ineiner Waschanlage gereinigt, der überwiegende Teil davon inPortalwaschanlagen. Doch nicht jede dieser Anlagen, die meist zueiner Tankstelle gehören, hält was sie verspricht. Viele sindschlicht ihr Geld nicht wert. Die Experten von GTÜ-TV haben mehrerePortalanlagen von verschiedenen Anbietern im Großstadtbereichgetestet.Zum Einsatz kam ein gleichmäßig verschmutztes SUV. AlsWaschprogramm wurde jeweils das teuerste Produkt gewählt, inklusiveUnterbodenreinigung, Felgenwäsche und Wachs. Die Ergebnisse fielensehr unterschiedlich aus und waren häufig dürftig bis enttäuschend.Flecken auf der Karosserie blieben übrig, Schmutz an Kanten wurdenicht beseitigt und der Dreck am Unterboden war gerade malangefeuchtet. Von echter Reinigung also keine Rede.Viel schlimmer noch der Gesamtzustand so mancher Waschanlage, dernichts Gutes erahnen ließ: Dreck in allen Ecken, Rost und Schmutz ander Anlage, ein übler, fauliger Geruch, verstopfte Abflussanlagen.Einzig die Waschanlage eines namhaften Herstellers überzeugte mitihrer Reinigungsleistung. Gründliche Vorreinigung mitHochdruckstrahlern, Schaumwäsche und Hochdruck-Felgenreinigung,Hochdruck-Unterbodenwäsche, Wachsnebel nach der Reinigung, mitBürsten nachgearbeitet und poliert. Das Ergebnis konnte sich sehenlassen: Die Lackflächen glänzten wie neu, keine Abtrocknungsfleckenauf Lack- und Chromteilen, Felgen, Radhäuser und Türkanten frei vonjeglichem Schmutz. Und das alles für 18 Euro.Fazit der GTÜ-Experten: Vor dem Kauf einer Wagenwäsche empfiehltes sich, die Waschanlage und deren Leistung genauer in Augenschein zunehmen. So lassen sich teure Wäschen mit enttäuschenden Ergebnissenin den meisten Fällen vermeiden.Hinweis für TV-Sender: Videomaterial steht auf Wunsch zurVerfügung!Pressekontakt:GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbHHans-Jürgen Götz · Leiter Presse und ÖffentlichkeitsarbeitFon: 0711 97676-620 · Fax: 0711 97676-609E-Mail: hans-juergen.goetz@gtue.de · http://presse.gtue.deOriginal-Content von: GT? Gesellschaft f?r Technische ?berwachung GmbH, übermittelt durch news aktuell