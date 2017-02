Ein Portal, hunderte Anbieter: Business Catering einfach online buchen / LEMONCAT jetzt auch mit Meeting-Platten

Berlin (ots) - Ob Firmenfeier, Geschäftsessen, Workshop oderTeamlunch - viele Unternehmen beklagen sich darüber, wieviel Zeit dieBestellung eines Caterings in Anspruch nimmt - oft mit langweiligenErgebnissen wie den immer gleichen belegten Brötchen. Um einfacherund schneller an vielfältige Speisen zu kommen, helfenOnline-Marktplätze für Business Catering, wie z. B. LEMONCAT. DasBerliner Startup ist bundesweit das einzige Catering Portal, dasausschließlich Unternehmen bedient und diesen eine Auswahl von 300Caterern in 46 Städten bietet.Bei LEMONCAT kann man Catering von der 10 Mann Vorstandssitzungbis zu der 2.000 Personen Sommerparty organisieren lassen. Es gibtkeine Grenzen. Um sich ein Angebot einzuholen, genügt es, auf dieWebseite www.lemoncat.de zu gehen, das Event Formular auszufüllen undabzuschicken. Wer es ganz besonders eilig hat oder sich inspirierenlassen möchte, findet auf der Webseite von LEMONCAT fertigeMenüvorschläge inkl. Preisangabe. So wird für den Team Lunch mit z.B. 25 Personen ein 3-GÄNGE Menü für rund 15 Euro pro Personvorgeschlagen: serviert werden Mango und Avocado Salat mit CherryTomaten und Rucola, als Hauptspeise eine Ravioli Variation mitRicotta-Spinat und einer Getrockneten Tomaten-Füllung sowie alsDessert Tiramisu oder ein frischer Obstsalat.Ein besonderer Service von LEMONCAT sind die Meetingplatten. Siesind sofort buchbar, wenn kurzfristig Snacks benötigt werden.Bei großen Veranstaltungen helfen professionelle Event Managerkostenlos dabei, individuelle Catering Wünsche zu erfüllen. "Wirwollen Wohlfühl-Food zu den Unternehmen bringen. Und das alleseinfach, inspirierend und qualitativ hochwertig", resümiert Gründerin& CEO Doreen Huber.Pressekontakt:Dr. Susanne ArdissonPR Senior ConsultantLEMONCAT GmbHDircksenstr. 47, 10178 Berlinsusanne.ardisson@lemoncat.de030 229 570 10Original-Content von: Lemoncat GmbH, übermittelt durch news aktuell