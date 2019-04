Finanztrends Video zu



mehr >

Porta Westfalica (ots) - Die Porta-Unternehmensgruppe ist zumzweiten Mal in Folge zu den 991 besten AusbildungsbetriebenDeutschlands gekürt worden. In der Kategorie"Wohnbedarf-Einzelhandel" wurde das Familienunternehmen mit Sitz inPorta Westfalica Branchensieger.Die Studie "Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2019" wurde vonFocus Money und Deutschland Test in Zusammenarbeit mit dem IMWFInstitut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt.Hierfür wurden die 20.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen inDeutschland zu ihrer Ausbildungsqualität befragt und die Auswertunganschließend mit den Daten aus einer einjährigen Beobachtungverschiedener Sozialer Plattformen zusammengeführt. Zu dem prämiertenFamilienunternehmen gehören in Deutschland nicht nur 24 Porta MöbelEinrichtungshäuser mit Toscana-Restaurants, drei Porta Küchenweltenund vier Logistikzentren, sondern auch über 100 Märkte desMulti-Channel-Einrichtungsdiscounters SB-Möbel BOSS. Aktuell bildetdie Porta-Unternehmensgruppe 414 Azubis in zwölf Berufen aus undbietet Auszubildenden sehr gute Entwicklungs- undKarrieremöglichkeiten. Im internen Talentprogramm können sich jungeLeute zur Abteilungsleitung qualifizieren oder es besteht dieMöglichkeit ein Studium während der Ausbildung oder im Anschluss zuabsolvieren. Die Berufsbilder sind sehr vielfältig und reichen vomEinrichtungsfachberater und Gestalter für visuelles Marketing in denMöbelhäusern über Fachkräfte für Lagerlogistik und Möbel- undKüchenmonteure in den Logistikzentren bis hin zu Kauffrau/-mann fürBüromanagement, Mediengestalter oder Fachinformatiker/in fürSystemintegration/-Anwendungsentwicklung in der Zentralverwaltung.Mit der hohen Übernahmequote von durchschnittlich 90 Prozent nacherfolgreichem Ausbildungsabschluss zeigt die Porta-Gruppe, wiewichtig es ist, in die Zukunft junger Menschen zu investieren und demFachkräftemangel vorzubeugen. Für das Ausbildungsjahr 2019, mit Startin diesem Sommer, stehen noch freie Ausbildungsplätze zur Verfügungund Berufsinteressierte können sich hierzu auf der Webseite von PortaMöbel und SB-Möbel Boss ausführlich informieren.Pressekontakt:Meike NiemeierPresse- & ÖffentlichkeitsarbeitPorta-Unternehmensgruppemedia! Werbe GmbH & Co. KGBakenweg 16 - 2032457 Porta WestfalicaTelefon: 0 57 31 / 609-0E-Mail: presse@porta.deOriginal-Content von: Porta Möbel GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell