Porta Nigra - Ansichten aus drei Jahrhunderten: Jubiläumspräsentation des Rheinischen Landesmuseums Trier in Kooperation mit dem SWR Studio Trier / 23. Januar bis 23. April 2020 (FOTO)

Mainz/Trier (ots) - Ansichten der Porta Nigra aus drei Jahrhunderten zeigt eineAusstellung im SWR Studio Trier vom 23. Januar bis 23. April 2020. Sie ist zuden Öffnungszeiten des Studios montags bis freitags zwischen 10 und 17 Uhr zusehen. Fachleute geben vertiefende Einblicke.Im Jahr 2020 steht ein ganz besonderes Jubiläum an: Vor genau 1850 Jahrenerrichteten die Römer die Porta Nigra im Norden der antiken Stadt Trier. Heutezählt das ehemalige römische Stadttor zu den berühmtesten Bauwerken derRömerzeit in Deutschland und ist Wahrzeichen von Trier. Anlässlich des Jubiläumszeigen die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, DirektionRheinisches Landesmuseum Trier, in Kooperation mit dem SWR Studio diePräsentation "Porta Nigra - Ansichten aus drei Jahrhunderten" vom 23. Januar bis23. April 2020 im Trierer SWR Studio.Ansichten der Porta Nigra durch die Jahrhunderte Rund ein Dutzend Aquarelle,Lithografien und Grafiken mit verschiedenen Ansichten der Porta Nigra aus dem18. bis 20. Jahrhundert sind hierfür aus der Sammlung des Landesmuseumsausgesucht worden. Vom touristischen Andenkenblatt bis hin zu großformatigenAquarellen aus gut bürgerlichen Haushalten - die Bilder geben spannendeEinblicke in die wechselvolle Geschichte der Porta Nigra auskunstgeschichtlicher Perspektive. Informationen zum aktuellen Forschungsstandrunden die Präsentation ab.Vorträge von Expertinnen und ExpertenInteressierte sind herzlich eingeladen während der regulären Öffnungszeitenmontags bis freitags, 10 bis 17 Uhr, die Präsentation im Trierer SWR Studio zubesuchen. Der Eintritt ist kostenfrei. Außerdem geben Expertinnen und Expertenbei begleitenden Veranstaltungen vor Ort vertiefende Einblicke. Die Terminesind:23. Januar, 18 Uhr - Vernissage mit Beiträgen von Dr. Anne Kurtzeund Dr. Karl-Uwe Mahler (beide Rheinisches Landesmuseum Trier)20. Februar, 17.30 Uhr - "170 n. Chr.: eine dendro-archäologischeSpurensuche zur Errichtung der Stadtmauer und Porta Nigra" -Vortrag und Gespräch mit Christoph Lindner(Ludwig-Maximilians-Universität München) und Andreas Rzepecki(Dendrochronologisches Labor im Landesmuseum), Dauer ca. 45Minuten19. März, 17.30 Uhr - "Die Porta Nigra aus kunsthistorischer Perspektive" -Führung mit Dr. Anne Kurtze, Kuratorin für Kunstgeschichte im Landesmuseum,Dauer ca. 45 Minuten23. April, 18.00 Uhr - Finissage und Kurzvortrag "UNESCO-Weltkulturerbe PortaNigra: ein Ausblick" mit Dr. Karl-Uwe Mahler, Stabsstelle UNESCO-Welterbe Trierim LandesmuseumVeranstaltungsort: SWR Studio Trier, 2. Etage, Hosenstraße 20, 54290 TrierMontag bis Freitag 10-17 Uhr (nicht an Feiertagen), Infotelefon: 0651 / 978540.Weitere Informationen unter www.landesmuseum-trier.de undwww.zentrum-der-antike.de