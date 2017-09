Porschefahrer sammeln häufig Punkte, verursachen aber wenig Unfälle (FOTO)

München (ots) -- Porschefahrer punkten am häufigsten in Flensburg, Nissanfahreram seltensten- Porsche mit den wenigsten Kfz-Haftpflichtschäden, Lancia mit denmeistenPorschefahrer sammeln am häufigsten Punkte.*) Im Vergleich zumSchnitt aller Marken haben Fahrer der Sportkarossen 49 Prozenthäufiger Eintragungen im Fahreignungsregister desKraftfahrt-Bundesamtes.**)Auf den Plätzen zwei und drei folgen Halter von Land Rover (+42Prozent) und Saab (+33 Prozent). Auch deutsche Automarken liegen überdem Schnitt. Fahrer von BMW (+22 Prozent) und Audi (+21 Prozent)besitzen überdurchschnittlich oft Punkte in Flensburg.Am ehesten halten sich Nissanfahrer an die Verkehrsregeln. Sieliegen 20 Prozent unter dem Punkteschnitt aller Pkw-Marken.Porschefahrer bauen am seltensten Unfälle, Fahrer eines Lancia amhäufigstenObwohl Porschefahrer laut Punktesünder-Ranking flott unterwegssind, bauen sie am seltensten Unfälle. Die Häufigkeit von gemeldetenKfz-Haftpflichtschäden liegt bei den Porschehaltern 43 Prozent unterdem Durchschnitt aller Marken. Fahrer von Smart (-32 Prozent) undMini (-14 Prozent) verursachen selten Unfälle.Andere deutsche Pkw-Marken landen bei den gemeldetenHaftpflichtschäden im Mittelfeld. VW (+1 Prozent) liegt leicht überdem Schnitt, Opel (-1 Prozent), Mercedes-Benz (-6 Prozent), Audi (-7Prozent) und BMW (-7 Prozent) liegen leicht darunter.Spitzenreiter bei Unfällen sind Fahrer von Lancia. Sie liegen mitden gemeldeten Haftpflichtschäden 42 Prozent über dem Schnitt allerMarken. Auf Platz zwei und drei folgen Fahrer von Toyota (+25Prozent) und Volvo (+22 Prozent).*)Betrachtet wurden Automarken mit mindestens 1.000Kfz-Versicherungsabschlüssen über CHECK24.de im Zeitraum von Juli2016 bis Juni 2017. Bei den Angaben zu Eintragungen imFahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes ("Punkte inFlensburg") und regulierten Kfz-Haftpflichtschäden in den vergangenendrei Jahren handelt es sich um Kundenangaben, die zum Abschluss einerKfz-Versicherung notwendig sind. Vollständige Tabellen unterhttp://ots.de/cfGpE**)Schaden- und Punktequote berechnet als Index; Index 1 =Durchschnitt aller Marken; Index je Marke = Anteil an gemeldetenPunktesündern bzw. an Kfz-Haftpflichtschäden / Anteil Marke anKfz-Versicherungsabschlüssen über CHECK24.de.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell